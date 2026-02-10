גנץ נגד גולן: "המתנה הגדולה ביותר של נתניהו ובן גביר"

יו"ר כחול לבן בני גנץ מגיב ליאיר גולן שטען שבשום פנים ואופן לא ישב בממשלה עם נתניהו. גנץ: "צריך להמשיך לשבת באופוזיציה ולתת לבן גביר לשרוף את המדינה ולחרדים להמשיך להשתמט?"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב היום (שלישי) לסרטון של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, בו הוא אומר שבשום תנאי לא ישב בממשלה עם נתניהו או כל אחד אחר מהממשלה הנוכחית.

יאיר, רק שאני אבין.

אתה אומר שאם לביבי יהיו 61 ח"כים צריך להמשיך לשבת באופוזיציה ולתת לבן גביר לשרוף את המדינה ולחרדים להמשיך להשתמט?

אם זה מה שאתה אומר - אתה המתנה הגדולה ביותר שנתניהו ובן גביר יכלו לבקש.

הדברים מגיעים על רקע סרטון שפרסם גנץ מוקדם יותר היום, ובו נראים איזנקוט ובנט מתחמקים משאלת הישיבה עם נתניהו. גנץ טוען: ״הגיע הזמן שנגיד לציבור את האמת - אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את נתניהו בבחירות, אבל אם יהיו לו 61, עלינו לבוא ככוח גדול ולדרוש ממנו להקים ממשלה ציונית רחבה, ולא ממשלה קיצונית ורעה״.