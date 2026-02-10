בית הספר הסרוג בתל מונד זכה בפרס החינוך הארצי

בית הספר היסודי ממ"ד תל מונד זכה בפרס החינוך הארצי למצוינות חינוכית. "זהו הישג משמעותי ומרגש, פרי עבודתם המסורה של צוות בית הספר, ההורים, התמיכה של המועצה ובעיקר בזכות התלמידים האהובים שלנו"

כבוד למגזר. בית הספר היסודי ממ"ד תל מונד זכה בפרס החינוך הארצי למצוינות חינוכית.

פרס החינוך הארצי נחשב לאחד מאותות ההוקרה היוקרתיים ביותר שמעניק משרד החינוך למוסדות חינוך מצטיינים, והוא מוענק מדי שנה על בסיס תהליך בחירה מדורג – החל מבחירה ברמה המחוזית ועד לבחירת הזוכים הארציים. הפרס מהווה אירוע שיא המסכם עשייה חינוכית איכותית ומובילה ברמה הלאומית.



על הפרס הארצי התמודדו בתי ספר רבים מהמחוזות השונים של משרד החינוך.

הפרס ניתן למוסדות חינוך שהצטיינו בעשייה ערכית, תורנית וחינוכית רחבה, ובהובלת תהליכים המחזקים זהות יהודית-ציונית, מצוינות לימודית, חינוך אישי ותרומה לקהילה ולחברה הישראלית.

בתי ספר הזוכים בפרס נבחרים בין היתר על בסיס איכות העשייה הפדגוגית, מסירות הצוות, פיתוח שותפות עם הקהילה וההורים, קידום הישגים לימודיים וחברתיים וטיפוח תחושת שייכות וחוסן בקרב תלמידים.

ראש המועצה המקומית תל מונד, לין קפלן, בירכה על ההישג: "זכייתו של בית הספר אור תורה בפרס החינוך הארצי היא עדות לדרך חינוכית משמעותית שנבנתה לאורך זמן באמונה, בעקביות ובלב פתוח.

העשייה החינוכית היומיומית בבית הספר בונה קהילה חינוכית שהיא בית של ממש לתלמידים ולהורים, למשפחות העולים החדשים ולמשפחות המילואים. אני גאה במנהלת בית הספר, בצוות החינוכי, בהנהגת ההורים ובתלמידים, המגשימים את החזון שלנו – "תל מונד מקום של חינוך".

מנהלת בית הספר דפנה דעי, הוסיפה: "שבח והודיה לה' התבשרנו על זכייתנו בפרס הארצי – בית ספר מצטיין חמ״ד. זהו הישג משמעותי ומרגש, פרי עבודתם המסורה של צוות בית הספר, ההורים, התמיכה של המועצה ובעיקר בזכות התלמידים האהובים שלנו שמביאים אור, שמחה ואמונה בכל יום."

במועצה המקומית תל מונד ציינו כי הזכייה מבטאת את ההשקעה המתמשכת של המועצה בחינוך והעמדתו בראש סדר העדיפות היישובי. הזכייה מצטרפת לשורה של הישגים חינוכיים ביישוב

.