ירי בכפר כנא: גבר כבן 30 נפצע אנושות - מותו נקבע בבית החולים

אירוע אלימות קשה במגזר הערבי: חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזעקו לכפר כנא לטפל בפצוע ירי, כבן 30. הוא נפצע אנושות וסבל מפציעות חודרות.
החובשים פינו אותו לבית החולים האיטלקי תוך שהם מנסים לבצע פעולות החייאה. בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.
חובש בכיר במד"א סופיאן ערפת וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מורן אבו שקארה סיפרו: "הגענו לפצוע אנוש מאירוע אלימות. הפצוע, גבר כבן 30, היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות חודרות וקשות מאוד בגופו. ידענו שמצבו קריטי ושעלינו לפעול במהירות".
"ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ותוך המשך הטיפול הרפואי פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש."
המשטרה הגיעה לזירה ופתחה בחקירה בעקבות הירי. לאחר מכן החלו בסקירות לאיתור חשודים בירי. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.
