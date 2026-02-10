האלימות בחברה הערבית

ירי בכפר כנא: גבר כבן 30 נפצע אנושות - מותו נקבע בבית החולים

הפצוע נפגע באורח אנוש מהירי וסבל מפציעות חודרות. פרמדיקים שהגיעו לזירה פינו אותו תוך כי פעולות החייאה, אך בבית החולים האיטלקי נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה