הניתוח המנטלי: למה בית"ר ירושלים "קופאת"? | הקול בראש

הוא גדל בבית של אגדות כדורגל, חלם על ליגת העל ונעצר בבית"ר ירושלים. היום, כשהוא עוזר לכוכבים הגדולים ביותר לפצח את המחסום המנטלי, דניאל שוורצבוים מתארח אצל אלון סגל ומנתח: ממה פוחדת בית"ר, למה מכבי תל אביב חזרה לעצמה ואיך משקמים שחקן שאיבד את הביטחון?

בפרק חדש של הפודקאסט "הקול בראש", אירח המנטליסט אלון סגל את דניאל שוורצבוים – שחקן כדורגל פעיל בליגה הלאומית ומאמן מנטלי לכדורגלנים.

שוורצבוים, בנו של אשר שוורצבוים ואחיינו של שייע פייגנבוים, מדבר על המעבר מהמגרש לקליניקה ועל התהליכים הנפשיים שעוברים על הקבוצות הגדולות בישראל.

"חלמתי להגיע לבית"ר מהדלת הראשית"

שוורצבוים החל את דרכו במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אך הרגע המכונן בקריירה שלו היה המבחנים בבית"ר ירושלים, רגע ששינה את מסלול חייו.

"זה היה סוג של חלום להגיע לבית"ר ירושלים," מספר שוורצבוים. "רציתי להגיע לבית"ר, אבל רציתי להגיע מהדלת הראשית. כשהגעתי לשם, הגעתי בסופו של דבר כשחקן סגל. חשבתי שאני צריך לעבור עוד איזושהי תחנה... קבוצה שהיא לא הלבל הראשון בליגת העל, כדי להגיע לשם בסופו של דבר מהדלת הראשית".

סגל מציין כי מדובר היה במשבר מנטלי משמעותי: "ראיתי מישהו שחולם מאוד רחוק... זה היה משבר מנטלי. אחד המשברים הגדולים שהיו לך בקריירה כשחקן".

הניתוח המנטלי: למה בית"ר ירושלים "קופאת "?

במהלך הראיון, השניים מנתחים את מצבה של בית"ר ירושלים העונה. שוורצבוים מסביר את הדינמיקה של קבוצה שמגיעה לפסגה ופתאום נעצרת: "יש איזשהו אפקט כשאתה כבר מגיע למשהו שאתה רוצה, אז אתה משחק כדי לשמור עליו. ופה זו הנקודה. זה הפחד... לשמור על המקום הראשון הרבה יותר קשה מאשר להגיע אליו".

על התלות בירדן שועה, אומר שוורצבוים: "יש בעונות גדולות שחקנים, שגם כשהם לא טובים צריכים להיות על המגרש. כי עצם הנוכחות שלהם עושה משהו לשחקנים. כשאתה כבר שם, אתה מפחד להפסיד את זה... בטח שאתה בית"ר ירושלים ובטח שאתה מועדון כזה גדול ומתוקשר והקהל הוא הכי גדול בארץ".

" הילד צריך מבוגר שיתן לו רשות לטעות "

כיום, כמאמן מנטלי, שוורצבוים מתמקד בעבודה עם שחקנים צעירים, כשהוא שואב השראה ממנטורים כמו איתן עזריה וחי אברהמי. "אני רואה את זה כדבר שהוא חשוב, ובטח כשאתה עובד עם שחקנים צעירים, אז יש פה נפש עדינה וצעירה והיא מתעצבת בשנים האלה".

הוא מדגיש את החשיבות של הכלה וקבלה של כשלונות: "כשאני עובד עם ילד, אני לא משקף לו רק את ההצלחות... אני משתף אותו ברגעים האלה כמו המשבר בבית"ר ועוד המון משברים... ילד צריך מבוגר אחד שיתן לו בעצם את הרשות לטעות".

על זרים ואפריקאים: "צריך לחבק ולתמוך "

סגל מעלה נקודה רגישה בנוגע לשחקנים הזרים המגיעים מאפריקה והסטיגמות המלוות אותם. שוורצבוים יוצא נגד הגדרות אלו: "אני שונא סטיגמות ואין דבר כזה 'מנטליות'. זו גזענות להגיד את זה".

סגל מוסיף מניסיונו: "העבודה המרכזית שלי הייתה איתם – לחבק, לתמוך. החבר'ה האלה אלפי קילומטרים מהבית, כל המשפחה תלויה בהם כלכלית, זה לא פשוט. צריך יותר להשקיע בהם באישי".

תחזית לאליפות ?

למרות העונות היפות של הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, שוורצבוים מהמר על הצהובים מתל אביב, בעיקר בזכות ה"מסורת": "בא לי להגיד מכבי בגלל המאמן... המסורת של מכבי תל אביב בסופו של דבר מנצחת".