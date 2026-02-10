מבזקים
סרוגים

הגשם חוזר לאיזור אחד; ואז מהפך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. ביממה הקרובה תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות. מחמישי - מזג אוויר אביבי. תחזית מזג אוויר

כ"ג שבט התשפ"ו
הגשם חוזר לאיזור אחד; ואז מהפך: תחזית מזג אוויר
גשם צילום: הדס פארוש / פלאש90

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. ביממה הקרובה תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות. מחמישי - מזג אוויר אביבי.

יום רביעי: מעונן חלקית וקריר יותר. ירד גשם מידי פעם בצפון הארץ מלווה בסופות רעמים, ומשעות הצהריים ייתכן ‏גשם מקומי קל גם במרכזה. ינשבו רוחות ערות.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר יתכן גשם מקומי בצפון ‏הארץ‏.‏

יום שישי: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל ‏לעונה ויבש. ינשבו רוחות ‏ערות ויעשה אביך, בנגב צפויות סופות חול. אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח יותר, ובערב יחל גשם ‏מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה ו‏יתכנו סופות רעמים בודדות.‏

יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, עד הצהריים ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

יום ראשון: תחול עליה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, וייתכן אובך.

מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף השירות המטאורולוגי סתיו אביב