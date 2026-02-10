הגשם חוזר לאיזור אחד; ואז מהפך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. ביממה הקרובה תחול ירידה בטמפרטורות ויירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות. מחמישי - מזג אוויר אביבי.
יום רביעי: מעונן חלקית וקריר יותר. ירד גשם מידי פעם בצפון הארץ מלווה בסופות רעמים, ומשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל גם במרכזה. ינשבו רוחות ערות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר יתכן גשם מקומי בצפון הארץ.
יום שישי: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות ויעשה אביך, בנגב צפויות סופות חול. אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח יותר, ובערב יחל גשם מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות.
יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, עד הצהריים ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
יום ראשון: תחול עליה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, וייתכן אובך.
