מינוי יוקרתי: דוברו לשעבר של נתניהו מונה לבכיר בלשכת בן גביר

מינוי משמעותי במשרד לביטחון לאומי: ועדת הבוחנים, בראשות מנכ"ל המשרד רפאל אנגל, בחרה בד"ר עומר דוסטרי לתפקיד ממלא-מקום מנהל אגף בכיר דוברות והסברה במשרד. דוסטרי, דמות מוכרת בעולמות הביטחון הלאומי והתקשורת, מגיע לתפקיד לאחר ששימש בתפקידו האחרון כדובר ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במסגרת תפקידו בלשכת ראש הממשלה, ניהל דוסטרי את מערך התקשורת של המשרד כולו, כולל אחריות תקשורתית על ארגוני הביטחון הכפופים לו. כעת, הוא חוזר למשרד לביטחון לאומי בו עבד בעבר למשך מספר שנים, הפעם בתפקיד ניהולי בכיר במערך ההסברה.

חוקר ביטחון לאומי וד"ר למדעי המדינה

דוסטרי מחזיק בתואר שלישי במדעי המדינה ונחשב לחוקר מוערך בתחומי הביטחון הלאומי. ניסיונו כולל ניהול מערכות תקשורת גדולות והיכרות מעמיקה עם הזירה המדינית-ביטחונית בישראל.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן-גביר, בירך על המינוי: "דוקטור דוסטרי הוא בעל ניסיון עשיר ומקצועיות רבה בתחומי התקשורת וניהול במערכות גדולות. אני בטוח שהוא יביא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר את המדיניות והפעולות הרבות שנעשות במשרד, בדגש על חיזוק המשילות והמאבק בפשיעה".

גם מנכ"ל המשרד, רפאל אנגל, הביע את אמונו במינוי החדש: "התרשמתי מאוד ממקצועיותו ומניסיונו הרב, ואני בטוח שהוא יצליח להוביל בהצלחה רבה את מערך התקשורת והדוברות של המשרד".