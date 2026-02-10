הנה זה בא: ארה"ב הציבה טילי פטריוט על משגרים נייחים

סוללות ההגנה האווירית על בסיס "אל-עודייד" הועלו על משאיות שיגור. המטרה: לשפר את שרידות המערכות מול איום הטילים האיראני ולאפשר גמישות מבצעית בחילוץ או תקיפה

המתח מול איראן עולה מדרגה נוספת, והפעם בזירה הקטארית: רשת רויטרס מדווחת כי צבא ארה"ב הציב ביממה האחרונה טילי פטריוט על גבי משאיות שיגור ניידות בבסיס חיל האוויר "אל-עודייד" שבקטאר – אחד הבסיסים האסטרטגיים והגדולים ביותר של ארה"ב במזרח התיכון.

המעבר למשגרי פטריוט ניידים, בניגוד לסוללות נייחות, נועד להשיג שתי מטרות מרכזיות: להקשות על המודיעין האיראני לעקוב אחר מיקום המערכות ובכך למנוע את נטרולן במכת פתע, ולאפשר לכוחות האמריקאיים להשתמש בהן ביתר קלות ובמהירות בתרחישים של הסלמה.

הגנה תחת איום הטילים הבליסטיים

בסיס אל-עודייד משמש כמרכז הפיקוד הקדמי של פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM) ומארח אלפי חיילים ומטוסי קרב. על פי הדיווח, המהלך הנוכחי מגיע כחלק מהפקת לקחים מהתקפות טילים קודמות באזור, ומתוך הבנה שהניידות היא המפתח לשרידות המערכות מול מלאי הטילים הבליסטיים העצום של טהרן.

הצבת המערכות על משאיות מאפשרת לצבא ארה"ב לשנות את פריסת ההגנה האווירית בתוך דקות, ובכך ליצור "מרחב חסין" משתנה שמקשה על תכנון תקיפה מדויקת מצד איראן או שלוחיה.

הצעד האמריקאי מצטרף לדיווחים קודמים על הגברת הכוננות בבסיסים נוספים במרחב המפרץ הפרסי, ומהווה מסר ברור לטהרן על המוכנות האמריקאית להגנה על נכסיה האסטרטגיים באזור.