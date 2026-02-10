אחרי פרס ישראל: הנשיא טראמפ קיבל הצעה להדליק משואה

טראמפ הוזמן רשמית על ידי שר החינוך להשתתף בטקס פרס ישראל המפורסם ביום העצמאות הקרוב, וכעת נודע גם כי הוצע לו להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות. כל הפרטים

אחרי שיקבל את פרס ישראל - לנשיא טראמפ הוצע גם להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות הקרוב. כך מפרסמים הערב (שלישי) חדשות 12.

בתוך כך, שר החינוך יואב קיש, שיגר היום הזמנה רשמית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, להשתתף בטקס פרס ישראל שייערך ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל בעיר ירושלים.

ההזמנה נשלחה לאחר ההחלטה להעניק לנשיא טראמפ את פרס ישראל בקטגוריית ״תרומה ייחודית לעם היהודי״ - החלטה היסטורית המבטאת הכרה בתרומתו יוצאת הדופן ובעלת ההשפעה המתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם.

במכתבו כתב השר קיש: ״השנה קיבלה ועדת פרס ישראל החלטה היסטורית להעניק לך את פרס ישראל על תרומה מיוחדת במינה למען מדינת ישראל והעם היהודי לאורך שנים. החלטה חסרת תקדים זו משקפת את תודתו העמוקה של הציבור בישראל על מנהיגותך יוצאת הדופן ועל השפעתך המתמשכת על תולדות היחסים בין ישראל לארצות הברית״.

במקביל למכתב ההזמנה, יוענק לנשיא פסלון ייחודי שעוצב במיוחד לכבודו.

הפסלון מעוצב משני חלקים: הבסיס מורכב מאבני הכותל ומייצג את ההיסטוריה של העם היהודי. החלק העליון הוא מגן דוד מוזהב ומבריק הפורץ מתוך האבנים, ומסמל את התקומה, העתיד וההצלחה.



