נועה קירל ואיתי לוי צפויים להופיע בחלק האמנותי של טקס פרס ישראל במוצאי יום העצמאות ה־78; בטקס יוענק הפרס לנשיא ארה״ב דונלד טראמפ ולשחקן גבי עמרני

ההכנות ליום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל עולות הילוך, ופרסום ראשון ב-mako חושף את הליהוק הנוצץ לחלק האמנותי של טקס פרס ישראל: נועה קירל, הכוכבת הגדולה של הפופ הישראלי, תופיע בטקס הממלכתי שייערך במוצאי החג. לצידה צפוי לעלות הזמר איתי לוי, עבורו הופעות בטקסים ממלכתיים הפכו למסורת, לאחר שכבר כיכב בטקסי המשואות ובאירועים לאומיים קודמים.

השנה, הטקס מקבל נופך בינלאומי חסר תקדים עם ההחלטה להעניק את פרס ישראל לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הנשיא צפוי לקבל את האות היוקרתי כהוקרה על פועלו הנרחב במאבק באנטישמיות הגואה בעולם.

לצד המנהיג האמריקאי, יקבל את הפרס גם אחד מעמודי התווך של התרבות הישראלית, השחקן הוותיק גבי עמרני, במה שמסתמן כערב המשלב בין הוקרה מדינית לבין הצדעה לתרבות המקומית השורשית.