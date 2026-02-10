אדיר מילר בראיון: "כמות הלוחמים חובשי הכיפה - ראויה לכפיים"

אחרי רמזור וצומת מילר, אדיר מילר עושה "ריסט": בראיון לסרוגים הוא מספר על משבר גיל 50, הפחד מהמוות והמפגש עם הציבור הדתי-לאומי שהותיר חותם

אחרי שנים של ציפייה, שאלות וחפירות חוזרות על רמזור וצומת מילר - אדיר מילר פותח דף חדש. בראיון שנערך בפרמיירה לסדרה החדשה שלו, "ריסט", הוא מדבר על ההתרגשות, על הבחירה לא לחזור לאחור, על משבר גיל 50 - וגם על המפגש עם לוחמים חובשי כיפה אחרי המלחמה, שהשאיר עליו חותם עמוק.

צפו בראיון עם אדיר מילר לסרוגים

אז מה זה בעצם "ריסט"?

"ריסט" היא דרמה-קומית שעוקבת אחרי גבר בן 50, איש קבע, שנמצא במשבר עמוק: לא טוב לו בזוגיות, לא בצבא, ולא בחיים. אחרי אבחון רפואי שמבשר לו שנותרו לו רק שבועות לחיות - הוא מפרק את הכול: נפרד מאשתו, עוזב את הצבא, לוקח הלוואה, קונה רכב וטס לנתב"ג בדרך לתאילנד. רגע לפני העלייה למטוס מגיע הטוויסט: האבחון היה טעות.

"כל סדרה היא ילד חדש"

מילר לא מסתיר את ההתרגשות: "כל סדרה זה כמו ילד חדש שנולד. זה נורא מרגש. אני מלווה את הסדרה הזאת כבר שנתיים. זה כמו הריון שלא סיפרת לאף אחד - ועכשיו זה יוצא החוצה. אתה רק מקווה שאנשים יאהבו את זה כמו שאתה אוהב את זה, ושכמו שחיבקו את רמזור וצומת מילר - יחבקו גם את הסדרה הזאת. הלוואי".

אדיר מילר צילום: אורטל דהן זיו

מה עם רמזור וצומת מילר?

לשאלה למה לא חזר לסדרות המצליחות, התשובה שלו חדה וברורה - וגם מאוד אישית:

"כמו שהסדרה ריסט אומרת - לפעמים צריך לעשות שינוי. בחיים האישיים אני נשוי נהדר, יש ילדים נהדרים, אין שם ריסט. אבל בקריירה עשיתי רמזור ארבע עונות, אמרתי - עכשיו ריסט. עשיתי צומת מילר. גם אז אמרו לי תחזיר את רמזור, ואחרי שהתאהבו בצומת – אמרו תחזיר את צומת מילר. אני מקווה שעוד כמה זמן יגידו לי: תחזיר את ריסט".

גיל 50 ומחשבות על מוות

הסדרה עוסקת במשבר גיל 50 - ושם זה כבר נוגע עמוק יותר. "לא ממש חשבתי על מוות, אבל איבדתי את אבא שלי לפני שנה. פתאום אתה נחשף לזה שאנחנו לא פה לנצח. בגיל צעיר זה נראה רחוק, וכשההורים מתבגרים, זה כמו בשורת יורים, אתה מתקדם ופתאום עומד מול האש. אז כן, זה עולה, אבל אני עדיין לא שם, לשמחתי".

ומה הדבר הכי מצחיק שהוא עשה במשבר גיל 50? "כתבתי סדרה על משבר גיל 50", הוא עונה וצוחק.

צילום: מתוך "ריסט"

"כל בחירה של הילדים - אני איתם"

אחד הרגעים האישיים בראיון הגיע כשנשאל כיצד היה מגיב אם אחד מילדיו היה בוחר לחזור בתשובה. "כל ילד שלי, בכל מה שהוא רוצה לעשות - אני אתמוך בו מאה אחוז. זו הבחירה שלו, ואני שם. הילדים שלי שיבחרו איזו דרך שהם רוצים - אני תמיד אהיה שם מאחורה, בחיבוק, באהבה ובתמיכה"

"כמות הלוחמים חובשי הכיפה - ראויה לכפיים"

ואז הוא מוסיף אמירה שלא עברה בשקט: "בתור אחד שביקר הרבה פצועים אחרי המלחמה - כמות הלוחמים חובשי הכיפה שפגשתי היא ראויה להערכה, ראויה לכפיים. נתקלתי באוכלוסיות מדהימות".

רן שריג נגד אדיר מילר: צילום: (באדיבות קשת 12)

מתי ואיפה?

"ריסט" תעלה הערב (שלישי) בקשת 12. בקאסט משתתפים גם מירי מסיקה, עירית קפלן, עומר נודלמן, ליאור כלפון ואיתי לוי.

עכשיו נותר רק לראות אם גם הסדרה הזו תזכה, כמו צומת מילר ורמזור, לחיבוק חם מהקהל.