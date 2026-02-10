אחרי הדחת מדורו: ונצואלה שולחת נפט גולמי לישראל

לראשונה מזה שנים רבות, משלוח ראשון של נפט גולמי הועבר מוונצואלה לישראל, זאת בעקבות הדחתו של הנשיא ניקולס מדורו והשינויים בהסכמים הבינלאומיים סביב סחורות הנפט מהמדינה

לראשונה מזה שנים: ברשת בלומברג דווח הערב (שלישי) כי ונצואלה שלחה משלוח של נפט גולמי ראשון לישראל. זאת בעקבות הדחתו של הנשיא ניקולס מדורו, וככל הנראה על רקע השינויים במערכת ההסכמים הבינלאומיים סביב סחורות הנפט.



לפי הדיווח, משלוח הנפט מועבר לקבוצת "בז"ן", העוסקת בזיקוק נפט גולמי ובייצור וייצוא מוצרי דלק בישראל. כשהמשלוח יגיע, זו תהיה הפעם הראשונה שבה נפט גולמי מועבר לישראל מאז שנת 2020. בקבוצת בז"ן ובמשרד האנרגיה סירבו להגיב לדיווח.

כזכור, אחרי שצבא ארה"ב עצר את הנשיא מדורו בחודש שעבר, הנשיא דונלד טראמפ אמר כי הממשל האמריקני יפעל לשינוי ההסכמים הבינלאומיים סביב סחורת הנפט עם המדינה הדרום-אמריקנית ובנייה מחודשת של תשתיות הנפט והגז שלהם.

ממשל מדורו הוחרם על ידי מדינות רבות בעולם, וכתוצאה רוב ייצוא הנפט מוונצואלה בשנים האחרונות היה רק לסין. עם זאת, בחודש האחרון - מאז הדחתו של מדורו - נמכרו משלוחי נפט גולמי להודו, ספרד, ארה"ב - וכעת גם ישראל.