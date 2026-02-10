כוננות שיא בצפון: העירייה בהודעה דחופה לתושבים

בעקבות הבהלה בקרב תושבי נהריה והסביבה, בעירייה מיהרו להבהיר כי הנסיבות שהביאו לשמיעת הפיצוצים העזים נמצאים בבדיקה. לפי שעה אין שינו בהנחיות

הדי פיצוצים עזים נשמעו הערב (שלישי) ברחבי העיר נהריה וביישובי הסביבה, מה שגרם לבהלה מסוימת בקרב התושבים. עם זאת, בעיריית נהריה מיהרו לפרסם הודעת הרגעה ולהבהיר את מקור הקולות.

על פי הודעת הדוברות שפורסמה בשעה 17:44, מקורם של הדי הפיצוצים שנשמעו בדקות האחרונות הינו בפעילות מתוכננת של כוחות הביטחון במרחב. בעירייה מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני חריג וכי לא חל כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף לתושבי העיר.

"נעדכן במידת הצורך", מסרו בעירייה, וחתמו בברכת המשך ערב שקט לכלל התושבים. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילותם השוטפת בגזרה הצפונית, וכרגע השגרה בעיר נמשכת כסדרה.