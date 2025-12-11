עיריית נהריה הודיעה לתושביה כי יש להימנע מיציאה מהבית בשל סופת ביירון שהכתה בעיר: "יש להימנע משימוש במעליות לחניונים תת קרקעיים והמנעו מחציית כבישים מוצפים"

נזקי מזג האוויר. הסופה ביירון מכה בצפון ועיר ראשונה הודיעה לתושבים כי עליהם להשיאר בבתים ולהימנע מיציאות שאין חיוניות. בהודעה שנשלחה מטעם עיריית נהריה נכתב כי יש להימנע גם משימו במעליות וחציית כבישים מוצפים.

בהודעה נכתב, בין היתר: "תושבים יקרים, שימו לב. בשל הגשמים החזקים שיורדים בעיר בשעה האחרונה, אנו ממליצים לציבור להימנע מיציאות שאינן חיוניות".

עוד נכתב כי "בהתאם להמלצות שירותי הכבאות וההצלה, יש להימנע משימוש במעליות לחניונים תת קרקעיים והמנעו מחציית כבישים מוצפים. יש להמשיך ולהישמע להנחיות הרשמיות".