ישראל מגיבה לאו"ם: "החלטת הקבינט תיקנה עיוות גזעני"

במשרד החוץ הגיבו לגינוי של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש על החלטות הקבינט לגבי יהודה ושומרון, ואמרו כי "הרשות הפלסטינית מפרה את הסכמיה עם ישראל, והחלטת הקבינט השבוע מתייחסת להפרות הללו"

במשרד החוץ הגיבו הערב (שלישי) לדבריו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שגינה את ישראל על החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לביטול האיסור המפלה על יהודים לרכוש אדמות באזורי יהודה ושומרון, בנוסף להחלטות נוספות לקידום ההתיישבות וביטחון התושבים במרחב. בהודעה תקפו את הרשות הפלסטינית והסבירו כי החלטת הקבינט נועדה לקדם שוויון והתנהלות פתוחה יותר.

"הרשות הפלסטינית מפרה את הסכמיה עם ישראל, והחלטת הקבינט השבוע מתייחסת להפרות הללו" נאמר. "תחת הרשות הפלסטינית, קיימות מפגעים סביבתיים מתמשכים, הרס של אתרים ארכיאולוגיים, בנייה בלתי חוקית והסטת מקורות מים - כולם תוך הפרה של הסכמים קיימים עם ישראל".

"בנוסף, הרשות הפלסטינית מנהלת קמפיין של גזל קרקעות בשטחי C, במימון של האיחוד האירופי, תוך הפרה מוחלטת של ההסכמים עם ישראל" הוסיפו בהודעת המשרד.

"החלטת הקבינט תיקנה עיוות גזעני המבוסס על החוק הירדני - חוק שהפלה לרעה יהודים, אמריקאים, אירופאים וכל מי שאינו ערבי בכל הנוגע לרכישת נדל"ן ביהודה ושומרון" הובהר בסיכום. "החלטת הקבינט מקימה שוויון בנוגע לרכישות מקרקעין, מסירה את הסודיות בנוגע למרשם המקרקעין ביהודה ושומרון ומאפשרת התנהלות שקופה ופתוחה".

כאמור, מזכ"ל האו"ם אמר הבוקר כי הוא "מודאג ביותר על ידי הדיווחים על החלטות הקבינט הישראלי, לאימוץ שורה של החלטות מנהליות ואכיפתיות ב'גדה המערבית הכבושה'. אני קורא לישראל לבטל את הצעדים הללו, כולם. אני קורה לשמר את המסלול היחיד לשלום ארוך טווח, שתי מדינות לשני עמים"