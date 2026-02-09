אחרי החלטת הקבינט: מזכ"ל האו"ם מגנה את ישראל

המזכיר הכללי של האו"ם, אנטוניו גוטרש, פרסם הודעת גינוי חריפה כנגד ישראל בעקבות החלטות הקבינט להסרת האיסור הגזעני נגד יהודים על רכישת אדמות ביהודה ושומרון

לאחר ששתק ימים ארוכים בזמן טבח המפגינים באיראן, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ממהר לגנות את ישראל לאחר החלטות הקבינט לביטול האיסור המפלה על יהודים לרכוש אדמות באזורי יהודה ושומרון, בנוסף להחלטות נוספות לקידום ההתיישבות וביטחון התושבים במרחב.

גוטרש הודיע ברשתות החברתיות: "מודאג ביותר על ידי הדיווחים על החלטות הקבינט הישראלי, לאימוץ שורה של החלטות מנהליות ואכיפתיות ב'גדה המערבית הכבושה' ".

מזכ"ל האום הוסיף קריאה תקיפה לישראל: "אני קורא לישראל לבטל את צעדים אלה, כולם. אני קורה לשמר את המסלול היחיד לשלום ארוך טווח, שתי מדינות לשני עמים".

גוטרש תוקף תדיר את מדינת ישראל מאז כניסתו לתפקיד, למרות שתיקתו והודעותיו הכנועות כנגד מעשיהם של מדינות כמו איראן במהלך טבח המפגינים או רוסיה במתקפותיה על אוקראינה, וזוועות נוספות ברחבי העולם.