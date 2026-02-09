במבצע לילי בבנימין: שלושה מחבלים נעצרו ועשרות נחקרו

במהלך הלילה (בין ראשון לשני) כוחות גדוד דוכיפת סרקו עשרות מבנים בכפר אל-מוע׳ייר בבנימין. בפעילויות נוספת במהלך הלילה, הכוחות עצרו שלושה חשודים בפעילויות טרור וחקרו עשרות נוספים.
מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון באופן יזום והתקפי".
הפעילות בבנימין | צילום: דובר צהצילום: הפעילות בבנימין | צילום: דובר צה"ל
מוקדם יותר פורסם על שורת מעצרים ביו"ש: שני חשודים שיידו אבנים לעבר כוחות הביטחון נעצרו באל ערוב. מסית נשלף מרכבו במהלך נסיעה בבית סאחור. בימים הקרובים צפויים הגשת כתבי אישום כנגד חשודים בעבירות של יידוי אבנים, החזקת אמצעי לחימה ועבירות הסתה.
