הדיון ההלכתי שמסעיר את הציונות הדתית

יו"ר "השילוח" יואב שורק קורא לשנות את המציאות ההלכתית ולספור נשים כחלק מעשרה, אך רבנים ואנשי הלכה מזהירים מפני "דחיקת הקץ" ופגיעה במסורת. "ההלכה פסוקה, השינוי צריך להיות חברתי"

סוגיית מעמד האישה בבית הכנסת עולה מדרגה: דיון סוער ששוטף בימים האחרונים את הרשתות החברתיות בציונות הדתית מעלה מחדש את שאלת צירוף הנשים למניין. בעוד שחלק מהדוברים קוראים לעדכון ההלכה בהתאם למציאות החברתית המשתנה, אחרים עומדים על משמר השמרנות של בית הכנסת וטוענים כי הפתרון אינו נמצא בשינוי ההגדרות ההלכתיות היסודיות.

הדיון התעורר בעקבות דבריו של יואב שורק, עורך כתב העת "השילוח", שטען כי חוסר הספירה של נשים למניין הוא "דבר שדורש שינוי". לשיטתו, אין כאן התנגשות ערכית אלא מציאות מנהגית שנגזרה ממציאות חברתית שחלפה. שורק הציע מודל ביניים: להשאיר את בתי הכנסת בשמרנותם, אך במניינים ביתיים, בטיולים ובאירועים קהילתיים – להתחיל לספור נשים כגברים. עם זאת, הוא הציע הסתייגות מפתיעה: זוג נשוי ייספר כ"אחד", כדי לשקף את היחידה המשפחתית כבסיס לעם ישראל.

"זו לא שאלה ציבורית, זו הלכה פסוקה"

מנגד, רבנים רבים מיהרו להסתייג מההצעה. הרב יוני רוזנצוויג שיתף בשיחה שקיים בעבר עם רבו, הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל, שהבהיר כי בעוד שקריאת מגילה או ריקוד עם ספר תורה על ידי נשים הם עניין של רצון הציבור, הרי שצירוף למניין הוא "הלכה פסוקה" שאין לשנותה. "יש גופי הלכות ולא ניהוגים או המלצות בעלמא, וחובה לעמוד על כך", כתב הרב רוזנצוויג.

גם הרב אלי רייף הדגיש את חשיבות השמרנות של בית הכנסת כנכס. לטענתו, הניסיון "לדחוק את הקץ" עלול להשיג תוצאה הפוכה. הוא ציין כי בית הכנסת הוא מוסד שמבטא עבור רבים את רצף המסורת, וכל שינוי בו חייב להיעשות בתהליכי עומק איטיים ולא מתוך הכתבה מלמעלה.

הפתרון: שינוי חברתי, לא הלכתי

זווית נוספת לדיון הוסיפה הרבנית שלומית פיאמנטה, שטענה כי למרות תחושת העלבון שחשות נשים רבות, שינוי ההלכה אינו הדרך הנכונה. "הכיוון של 'בואו נתקן באמצעות השוואת חובות' הוא לא כיוון כדאי", הסבירה, והוסיפה כי גברים רבים חשים את עול המניין כמעמסה והשוואת החובה רק תכביד.

לדבריה, הקושי הוא חברתי: "מי מעצב את בתי הכנסת? החברה. מי יוצר מצב בו נשים מצופות לא להגיע? החברה". פיאמנטה קוראת לשינוי במודלים החינוכיים בבתי הספר ובבתי הכנסת – שיפור המחיצות, מתן מקום לקולן של נשים ויצירת חוויות תפילה קהילתיות לנשים כקהל בפני עצמו – כל זאת מבלי לשבור את המסגרת ההלכתית של המניין.

הוויכוח, שנמשך במלוא עוזו, משקף את המתח המובנה בציונות הדתית בין הרצון לשוויון לבין המחויבות העמוקה להלכה ולמסורת הדורות. נראה כי לעת עתה, המניין יישאר בהרכבו המסורתי, אך הקריאה לנוכחות נשית משמעותית יותר בבית הכנסת הולכת ומתעצמת.