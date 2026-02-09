כך לוחמי אלכסנדרוני השיבו את רן גואילי ז"ל | צפו בתיעוד

כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 252, ממשיכים בימים אלה בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה במסגרת סבב תעסוקה שישי מאז תחילת הלחימה. במהלך הפעילות מבצעים הלוחמים משימות סריקה, איתור תשתיות טרור והשמדת אמצעי לחימה, לצד חיזוק האחיזה המבצעית במרחב.





במסגרת פעילות זו נטלה החטיבה חלק במבצע ״לב אמיץ״, שמטרתו השבתו של החלל החטוף רס״ר רן גויאלי ז״ל לקבורה בישראל. הכוחות פעלו בשיתוף זרועות נוספות של צה״ל ובמאמץ מודיעיני ומבצעי מתמשך, כחלק מהפעולות להשבת החטופים והחללים מרצועת עזה.





הכוחות פעלו במרחב שכונת שג'עייה שברצועת עזה, בתוך שטח בית קברות מקומי. במהלך הפעילות נבדקו למעלה מ-250 גופות, עד לאיתור החלל והשבתו לישראל. ליווי המשפחות ומאמץ מתמשך מאז 7 באוקטובר





המאמץ לאיתור מקום קבורתו של רס"ר רן גואילי ז"ל נמשך למעלה משנתיים, והוגדר כאחד מצירי המודיעין המרכזיים שלאגף המודיעין. תכנון המבצע התאפשר הודות לעבודה מודיעינית יסודית וממושכת, שהתבססה על איסוף, הצלבה וניתוח מידע ממגוון מקורות.





חטיבת אלכסנדרוני במבצע צילום: צילום: דובר צה

המאמץ התאפיין בדינמיות גבוהה וכלל תיקוף מתמיד של המידע, הערכות מצב רציפות ושילוב הדוק בין כלל הגורמים. נציגי אמ"ן ומפקדת השו"ן נטלו חלק מרכזי באיתור. המיקוד המודיעיני בזירה אפשר לצמצם את היקף החיפוש ממאות קברים פוטנציאליים לעשרות בודדות, בתוך פרק זמן קצר.



