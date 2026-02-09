"כורסת לחימה" חשבון חדש מסתלבט על תורת לחימה

חשבון פארודי על ארגון "תורת לחימה" צובר תאוצה ברשת, החשבון צוחק בין היתר על תמיכת הארגון בחוק הגיוס, ובפעולות של מרדכי דוד נגד השמאל

חשבון X חדש שהוקם בימים האחרונים צובר תאוצה ברשת. החשבון "כורסת לחימה", הוא חשבון פארודי על ארגון "תורת לחימה". החשבון בין היתר צוחק על תמיכת הארגון בחוק הגיוס, ובפעולות של מרדכי דוד נגד השמאל.

לדוגמא על פרסום של חרדים מתפרעים בכביש 4, כתבו: " ישר כוח! אנחנו מחזקים את מפגיני הפלג הירושלמי כמו שמחזקים מרדכי דוד ואת כל מי שמציב מראה לשמאל הפרוגרסיבי".

על כנס ללוחמי כוח 100 שתורת לחימה פרסמו כתבו בחשבון הסאטירי: "כנסת לא פרוגרסיבית הייתה מארגנת אירוע הצדעה ללומדי התורה שהם לא כוח מאה, אלא כוח המליון של עם ישראל".

על ביטול עיבוד למילואימניקים כתבו: "לחרדים בישיבות אין בכלל ימי עיבוד, אין הטבות, אין נופשונים, למרות שמגיע להם. למה אף אברך לא קם והלך? למה אף לומד תורה לא עזב את הסנדר? כי כשעושים באמונה שלמה - לא צריך ימי עיבוד כדי לדבוק במשימה".