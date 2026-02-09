הבכיר הטורקי מעריך: כך ייגמר המשבר בין איראן לארה"ב

האקאן פידאן שוחח עם עמיתו האיראני והעריך כי המתיחות מול ארה"ב עשויה להיפתר בדרכים דיפלומטיות. לפי השר הטורקי, המפתח ליציבות אזורית טמון בהסדרת סוגיית הגרעין

שר החוץ הטורקי, האקאן פידאן, התייחס היום (שני) למתיחות הגוברת במזרח התיכון וחשף כי קיים שיחה עם שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י. בדבריו הדגיש פידאן את הצורך הדחוף ברגיעה, תוך שהוא מביע אופטימיות זהירה לגבי האפשרות למנוע התלקחות צבאית רחבה בין וושינגטון לטהראן.

"לאזור אין יכולת לשאת מלחמה חדשה", הבהיר פידאן בשיחה עם עיתונאים. לדבריו, למרות הטונים הצורמים והחיכוך בנתיבי השיט, נכון לעכשיו לא מזוהה איום מיידי של מלחמה כוללת. פידאן העריך כי קיימת היתכנות ממשית לפתרון המתיחות בין ארצות הברית לאיראן סביב שולחן המשא ומתן.

המפתח: פתרון לסוגיית הגרעין

במרכז דבריו הציב שר החוץ הטורקי את סוגיית הגרעין כצומת המרכזי שדרכו ניתן להוביל ליציבות. "העדיפות היא למצוא פתרון בסוגיית הגרעין", ציין פידאן והוסיף: "אם יימצא פתרון לנושא הזה, שאר הבעיות הבוערות באזור ייפתרו ביתר קלות".

טורקיה, המנסה למצב את עצמה כמתווכת אזורית, עוקבת בדאגה אחרי ההתפתחויות במפרץ הפרסי ובחזיתות השונות. פידאן רמז כי הדיאלוג בין המדינות נמשך בערוצים שונים, וכי המטרה העליונה היא למנוע הידרדרות שתפגע בכלכלות האזור ובביטחונו. דבריו מגיעים לאחר סדרת הצהרות מאיראן המאותתות על נכונות לדילול אורניום תמורת הסרת סנקציות, צעד שעשוי להוות פתח למשא ומתן המדובר.