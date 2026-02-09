תוך שבועות: זה הכוח הזר הראשון שיפעל ברצועת עזה במקום צה"ל

שבועות בודדים לאחר ההכרזה על מעבר לשלב ב' של הפסקת האש ברצועת עזה, וכבר החלו ההכנות לקליטת הכוח הזר הראשון שיגיע להחליף את צה"ל בעזה

על פי פרסומו של הכתב רועי קייס, ראש התחום הערבי בחדשות כאן 11, הכוח הזר הראשון שיפעל ברצועה, צפוי להיכנס למרחב בקרוב, לאחר שצה"ל ומדינת ישראל ישלימו את הכנת התשתית הסופית בדרום הרצועה. הכוח הראשון יכלול אלפי חיילים מאינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם הממוקמת על חבל איים בין אסיה ואוסטרליה.

על הפרסום, הכוח האינדונזי יהיה הראשון שיתחיל את פעילותו ברצועה, כאשר הציפייה היא שיחל בפעילותו לאחר סיום הקמת התשתיות, תהליך שצפוי להימשך שבועות ספורים.

תחילת כניסתם של כוחות זרים לרצועה צפויה להתלוות לאתגרים משמעותיים שישראל צפויה לעמוד בהם במסגרת ההסכם, כמו זהות הכוחות ואיכות תפקודם בשטח מול גורמים עוינים, כאשר מעבר לכך, תחילת כניסת הכוחות גם צפויה להיות מלווה בשלב מסוים בנסיגה של צה"ל מהנקודות בהם יאחזו, לפחות באופן חלקי.