1:2 דרמטי להפועל באר שבע על בית"ר ירושלים

האדומים יצאו עם ידם על העליונה בקרב על הפסגה. זלאטנוביץ' כבש ראשון, מורוזוב הלחיץ עם שוויון זמני, אבל אור בלוריאן (65') הכריע את ההתמודדות. הפער בפסגה צמח ל-4 נקודות

אם מישהו חיפש הוכחה לכך שהפועל באר שבע קורצה מחומר של אלופה, הוא קיבל אותה הערב (שני) באצטדיון טרנר. במשחק עונה לוהט, עצבני ומלא אמוציות, החבורה מהנגב גילתה אופי אדיר וניצחה 1:2 את היריבה הישירה לתואר, בית"ר ירושלים.





משחק העונה צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

הפתיחה הייתה סוערת, אך בעיקר בצד המשמעתי. בית"ר ירושלים הגיעה אגרסיבית בניסיון לשבש את המשחק של המארחת, מה שעלה לה בכרטיסים צהובים מוקדמים לבוריס אינו (4) וירדן כהן (19). המשחק היה תקוע, עד הדקה ה-38: מהלך קבוצתי נהדר הסתיים במסירה חכמה של אליאל פרץ לאיגור זלאטנוביץ', החלוץ לא התבלבל וקבע 0:1 אדום מוצדק בירידה להפסקה.



צילום: חיים גולדברג/פלאש90

המחצית השנייה נפתחה בלחץ ירושלמי. גריגורי מורוזוב, שרק שש דקות קודם לכן ספג כרטיס צהוב, הצליח להדהים את האצטדיון בדקה ה-57 עם שער שוויון, 1:1. הלחץ עבר לצד האדום, והחשש מאיבוד נקודות נוסף החל לחלחל ביציעים.





ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע צילום: צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

אבל אז הגיע הרגע של המשחק. בדקה ה-65, קינגס קנגווה, במשחק נהדר, הרים את הראש ומצא את הבלם אור בלוריאן שהצטרף להתקפה. בלוריאן, בקור רוח של חלוץ, שלח את הכדור לרשת, קבע 1:2 והרעיד את טרנר.





רן קוז'וך וברק יצחקי בסיום המשחק צילום: חיים גולדברג/פלאש90

הניצחון הזה הוא קריטי במאבק האליפות. ערב המחזור, המצב היה צמוד ומתוח כאשר ב"ש הובילה בנקודה אחת בלבד (48 לעומת 47 של בית"ר). הפועל באר שבע פותחת כעת פער משמעותי של 4 נקודות בפסגה (51 לעומת 47 של הצהובים שחורים). זהו מרווח נשימה שמעביר מסר חד וברור לליגה כולה - האדומים כאן כדי ללכת עד הסוף.



לעומת זאת, בית"ר ירושלים רשמה משחק ליגה שלישי ברציפות ללא ניצחון, ולאחר שנפרדה מגביע המדינה כבר בשלב רבע הגמר, במועדון מתמודדים עם תקופה לא פשוטה דווקא לקראת הישורת האחרונה של העונה הסדירה. במחזור הקרוב מצפה לה מפגש לא קל מול מכבי תל אביב.





ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע צילום: חיים גולדברג/פלאש90

הייתה פאשלה בגביע ואנחנו מאוכזבים מזה, אבל ציפיתי שנדבר על המשחק ולא על משבר. היינו במשחק ברוב שלביו, התוכנית שלנו, שהיא שונה ממה שאנחנו משחקים בדרך כלל, עבדה בצורה טובה. לחצנו בצורה נהדרת והצלחנו להביך אותם. לא כל קבוצה יכולה לעשות את זה לבאר שבע, בטח לא בטרנר".





על מאבק האליפות: "אנחנו עדיין שם, ההפרש הוא רק ארבע נקודות. זה מאכזב, אבל יש עוד משחקים עד לסיום הסיבוב ובפלייאוף כל קבוצה תשחק פעמיים נגד המתחרות.