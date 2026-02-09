ראיתם אותו? אמיתי גונן בן ה-11 משבות רחל נעדר

המשטרה פונה לעזרת הציבור בחיפוש אחרי ילד נעדר: אמיתי גונן בן ה-11 תושב שילה-שבות רחל שיצא היום (שני) מבית הספר לשון לימודים בעפרה בסביבות השעה 13:30, נראה לאחרונה באזור טרמפיאדת עפרה, ומאז נותק עמו הקשר ואבדו עקבותיו.

תיאורו: גובהו 1.35 מטר, מבנה גופו רזה, גוון עור בהיר עם נמשים, שיער חום בהיר, ועיניו כחולות. ככל הידוע, לבש קפוצ'ון ומכנסיים בצבעי חום בהיר.

מהמשטרה נמסר כי כל היודע דבר אודות מקום המצאותו או כל פרט היכול לסייע באיתורו, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה בבנימין בטלפון 02-9706444.