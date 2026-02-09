עקיצה? התגובה המפתיעה של המפקד האמריקאי לאיומי חיזבאללה

לפני שעות בודדות נאם מזכ"ל חיזבאללה נגד התפרקות הארגון מנשק, בתגובה מפקד פיקוד המזרח התיכון האמריקאי בירך את לבנון

שעות בודדות לאחר נאומו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, בו קרא ללבנון להתנגד לפירוק הארגון מנשקו, ואיים כי כל פירוק כזה יביא אל "תוקפנות ציונית-אמריקאית" נגד לבנון, מפקד Centcom, פיקוד המזרח התיכון של ארצות הברית, שלח ברכות אל ממשלת לבנון וצבא לבנון על המשך פירוק הארגון במסגרת ההסכם עם ישראל.

צילום: הודעת מפקד סנטקום, קרדיט: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית.

האדימרל בראדלי קופר, מפקד פיקוד "מרכז" של ארצות הברית, האחראי על זירת המזרח התיכון, פרסם מוקדם יותר איגרת ברכה אל ממשלת לבנון וצבא לבנון, על המשך פירוק תשתיות חיזבאללה בלבנון. במה שנראה כמו עקיצה מכוונת אל מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם שנאם בנושא רק לפני שעות בודדות.

האיגרת פורסמה באופן רשמי על ידי הפיקוד, בו בירך קופר: "ברכות לצבא לבנון (LAF) על כך שבחודשיים האחרונים חשף בפעם השנייה מנהרת ענק תת־קרקעית של חיזבאללה. פירוק מנהרות שבהן משתמשים גורמים לא-מדינתיים באופן זדוני לאחסון תחמושת, טילים וכטב״מים תוקפים, מקדם שלום ויציבות בלבנון וברחבי האזור".

הקצין הבכיר המשיך וחיזק את לבנון על ההישגים במסגרת מנגון הסכם הפסקת האש: "כל הכבוד לצבא לבנון ולצוות המנגנון בהובלת ארצות הברית, המסייע לאכוף את ההתחייבויות שעליהן סיכמו ישראל ולבנון"