ברקע ההיערכות לתקיפה: ארצות הברית באזהרה חמורה

בעקבות המתיחות הביטחונית הגוברת, וושינגטון קוראת לספינות המניפות את דגל ארה"ב לשמור על מרחק מקסימלי מהמים הטריטוריאליים של איראן מחשש להשתלטויות ופגיעה בחופש השיט

ארצות הברית פרסמה היום (שני) אזהרה דחופה לכלי שיט אמריקאיים השטים במרחב מצרי הורמוז, המעבר הימי האסטרטגי והרגיש ביותר בעולם למסחר בנפט. על פי הדיווח, הממשל האמריקאי הנחה את הקברניטים של ספינות המניפות את דגל ארה"ב להתרחק ככל האפשר מהמים הטריטוריאליים של איראן בעת המעבר באזור.

האזהרה מגיעה על רקע חשש כבד בוושינגטון מפני פרובוקציות צבאיות מצד טהראן, הכוללות ניסיונות הטרדה, השתלטות על כלי שיט או יצירת חיכוך מכוון במים הבינלאומיים. במערכת הביטחון האמריקאית מזהים עלייה במוטיבציה האיראנית לאתגר את חופש השיט במצרים, במיוחד בתקופה של מתיחות ביטחונית ופוליטית גבוהה במזרח התיכון.

מוקד החיכוך הימי המרכזי בעולם

מצרי הורמוז מהווים צוואר בקבוק ימי שדרכו עובר כחמישית מצריכת הנפט העולמית. איראן, השולטת על חופו הצפוני של המצר, השתמשה בעבר לא פעם באיומים לסגירתו או בעיכוב ספינות זרות ככלי לחץ פוליטי מול המערב.

גורמי ביטחון מציינים כי האזהרה הנוכחית היא חלק מניסיון למנוע אירוע שיכול להוביל להידרדרות צבאית ישירה בין המדינות. כלי השיט התבקשו להגביר את העירנות, לדווח על כל תנועה חשודה של כוחות חיל הים של משמרות המהפכה ולשמור על נתיבי שיט מרוחקים ככל הניתן מהקו הימי האיראני.

הודעה זו מצטרפת לשורה של צעדים שנוקט הצי החמישי של ארה"ב, המוצב באזור, כדי לאבטח את נתיבי הסחר ולהבטיח שהמעבר במצרי הורמוז יישאר פתוח ובטוח לשיט בינלאומי.