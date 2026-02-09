גל מעצרים ביו"ש: חשוד בהסתה נשלף מרכבו, זורקי אבנים נתפסו

שורת מעצרים ביו"ש: שני חשודים שיידו אבנים לעבר כוחות הביטחון נעצרו היום (שני) באל ערוב. מסית נשלף מרכבו במהלך נסיעה בבית סאחור. בימים הקרובים צפויים הגשת כתבי אישום כנגד חשודים בעבירות של יידוי אבנים, החזקת אמצעי לחימה ועבירות הסתה.

במהלך פעילות באל ערוב נעצרו שני חשודים שיידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. לוחמי גדוד 90 של חטיבת עציון איתרו את שני החשודים קטינים שזוהו שזרקו אבנים בעבר. הם נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

זורק האבנים נתפס אחרי מרדף

בנוסף לאחרונה, במהלך פעילות יזומה של לוחמי מג"ב פלוגה לט' באיו"ש, נעצר חשוד פלסטיני כבן 18 המתגורר בכפר שיוח', שעל פי החשד זרק אבנים ובקבוקי זכוכית לעבר כוחות הביטחון לפני כשבועיים.

זריקת אבנים על הכוחות | צילום: דוברות המשטרה

חשוד זה נתפס בתום מרדף והועבר לחקירה בתחנת עציון. בתוך כך, הוארך מעצרו לטובת מיצוי פעולות החקירה בעניינו ואמש הגישה נגדו התביעה הצבאית הצהרת תובע לקראת כתב האישום שצפוי נגדו בימים הקרובים, יחד עם בקשת התביעה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים.

הצהרה נוספת הוגשה אמש על ידי התביעה, כנגד פלסטיני תושב בית לחם כבן 28, שנעצר במהלך פעילות משותפת של בלשי התחנה יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ולוחמי גדוד 7109 של חטיבת עציון, זאת לאחר שבעת חיפוש בביתו איתרו הכוחות רובה צייד שהוחזק בניגוד לחוק.

החשוד נעצר לחקירת המשטרה שהבשילה בימים האחרונים כאמור, תוך שימי מעצרו הוארכו בבימ"ש והתקבלה תוצאת בדיקת מעבדת מז"פ של משטרת ישראל שקבעה כי מדובר בנשק שביכולתו להמית אדם, לכדי גיבוש תשתית ראייתית והגשת הצהרת תובע על ידי התביעה הצבאית לקראת כתב אישום אשר יוגש בימים הקרובים.

המסית נעצר בזמן נסיעה

כתב אישום נוסף שיוגש בימים הקרובים, הוא על הסתה נגד מדינת ישראל. לפני כשבוע , נעצר על ידי לוחמי זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה חשוד פלסטיני בת 22 תושב בית סאחור בעת שנסע ברכבו ביישוב מגוריו.

מעצר על הכביש | צילום: דוברות המשטרה

החשוד פרסם ברשתות דברי הסתה כנגד מדינת ישראל, הילל ושיבח את בכירי ארגון הטרור חמאס- הנייה, סינוואר ונוספים, ובין פרסומיו נמצא גם סרטון תעמולה המהלל במלאת שנתיים את טבח השבעה באוקטובר, ושם נרשם כי מדובר ברעידת אדמה אסטרטגית.

לוחמי 'חץ יהודה' עצרו את הרכב המשפחתי, שלפו את החשוד המופתע ועצרו אותו. בחיפוש על גופו נמצא כלי תקיפה מסוג אגרופן, והוא הובל לחקירה בתחנת המשטרה של מרחב יהודה ובסיומה, נכלא ומעצרו הוארך בבימ"ש.

בימים הקרובים גם חשוד זה יואשם על ידי התביעה הצבאית בבית המשפט, לצד בקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים.