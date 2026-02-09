"בנות שלבושות לא צנוע לא יכולות לברך?": שחר טבוך משיב אש

שחר טבוך לא שותק למבקרים את הקליפ החדש שלו שטוענים כי הברכה על התפוח בלב קליפ פרובוקטיבי היא "שעטנז עקום". בסרטון תגובה נוקב הוא מבהיר כי כל אחד זכאי להודות לבורא עולם ללא קשר ללבושו

שחר טבוך, מהאמנים הבולטים והצבעוניים ביותר בנוף המקומי, רגיל למשוך אש, אך נראה שהפעם הלהבות סביב הקליפ החדש שלו, "Talk to Me", גבוהות מתמיד. עוד לפני שהקליפ הושק רשמית, הרשת כבר החלה לרחוש: בעוד שבעמוד של שותפו ליצירה, חן אהרוני, הגולשים לא חסכו בשבטם וכינו את השיר "טראש" בעל "מילים רדודות", הרי שהביקורת המשמעותית יותר הגיעה דווקא מהמקום שבו טבוך מרגיש הכי בבית – החיבור שבין קודש לחול.



אחת העוקבות באינסטגרם ביטאה את התחושה הקשה שליוותה רבים כשכתבה לו: "להכניס ברכה על התפוח בקליפ סופר פרובוקטיבי מרגיש לי כמו שעטנז... יצא קצת עקום". הטענה המרכזית היא שבעולם שבו קהל היעד העיקרי הוא ילדים מתחת לגיל 12, השימוש במיניות לצד סממנים דתיים יוצר בלבול ופוגע בקדושה, ולא רק אצל ילדים.

טבוך מצידו, לא נשאר חייב ופרסם סרטון תגובה נחרץ. "אני מבין למה לחלק מהאנשים זה קשה", הוא הודה, אך הסביר שדווקא בעולם הפופ ה"חילוני" כביכול, יש עוצמה אדירה בלהגיד תודה לבורא עולם. עבורו, הברכה היא לא פרובוקציה, אלא ביטוי של אהבה: "למה בנות שלבושות לא צנוע לא יכולות לברך?" הוא תוהה בסרטון.

המסר של טבוך למבקרים פשוט: מי שמחפש פילוג וטוען שדתיות והומוסקסואליות לא הולכות יחד – "Don't talk to me". מנגד, מי שמאמין באהבת חינם ובכך שכל אחד יכול לעשות צעדים של התחזקות בקצב שלו – מוזמן לשיח. בסופו של יום, נראה שטבוך לא המציא את הגלגל בשימוש במיניות לקידום פופ, אך הניסיון שלו לנכס את הברכה לתוך המרחב הזה ימשיך כנראה לעורר ויכוח בין אלו שרואים בכך קידוש השם לבין אלו שרואים בכך חילולו.