אחרי שבועות שבהן הסאונד החדש מהשיר 'טוק טו מי' התפוצץ בטיקטוק, כעת כוכב הפופ משיק את השיר החדש והקליפ באופן רשמי. הוא זוכה לפרגון רב בתעשייה אבל השילוב של ברכה קדושה על התפוח יחד עם הריקודים החושפניים שבו כבר מעוררים סערה. כל הפרטים

שחר טבוך הוא אחד מכוכבי הפופ המפורסמים והמצליחים היום בישראל, והיום (ראשון) הוא משחרר את השיר והקליפ המלא "טוק טו מי". כמו הלהיט הקודם שלו "נאדי באדי" גם "טוק טו מי" צפוי לכבוש את מצעדי המוזיקה בסערה, ומזכיר לנו מאוד את הפופ של תחילת שנות האלפיים, וגם בקליפ מופיעים דיסקים ופלאפונים בדיוק מאותה התקופה.

למרות שהוא צפוי להפוך ללהיט שגור בפי ילדי ישראל, הם לא יבינו על מה הם שרים, ולמרות שבדיוק כמו ב"נאדי באדי" הוא עשה משחקי מילים עם רמיזות מיניות – הדבר הכי מוזר הוא השילוב של הברכה הקדושה על התפוח לצידם של ריקודים פרובוקטיביים. היינו שמחים לשתף את הקליפ באתר אך הוא בוטה מדי, ולכן ולא נוכל לעשות זאת.

עוד לפני שהקליפ פורסם הוא כבר זכה לתגובות בטיקטוק, בחשבונו של היוצר והזמר חן אהרוני (מכותבי מלחיני השיר, שגם עבד על 'נאדי באדי'). בחשבונו של חן אהרוני נכתב באחת התגובות לשיר החדש של שחר טבוך: "זאת הרמה בארץ, מילים רדודות עם ביט טוב". בתגובה אחרת בעמוד של חן אהרוני הוסיפו: "אלוף בלהוציא שיש טראש".

גם בתגובות לקליפ החדש שפרסם שחר טבוך בעמוד האינסטגרם הוא כבר זוכה לביקורת מאחת העוקבות: "חייבת להגיד שצבט לי קצת – יודעת שאתה גם וגם וזה מה שקסום אצלך… וזה שאתה מכניס את הקדוש ברוך ה' בכל פינה זה קידוש השם וזה נפלא… ספציפית בקליפ הזה, שהוא סופר פרובוקטיבי עם מינימום לבוש וריקודי מועדון חושפניים – להכין ברכה על התפוח מרגיש לי כמו שעטנז לא קשור. להכניס קודש בחול. בעיניי – יצא קצת עקום. הייתי מתייעצת עם הרב שלך אם להשאיר את זה… בטוחה שהכוונה שלך טובה".

טבוך, זמר ושחקן מוכשר מאוד, וגם כיכב בפסטיגל האחרון. בשירים שלו ובתכנים אין שום בעיה, אלא שקהל היעד העיקרי שלו הם ילדים מתחת לגיל 12. כל הילדים בישראל ישירו את 'טוק טו מי' מבלי להבין על מה הם שרים. העניין הוא שטבוך לא המציא שום דבר, ובישראל ובעולם ידוע שכוכבי פופ משתמשים במיניות על מנת לקדם את השירים או היצירות שלהם.