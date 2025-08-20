רגע לפני שיעלה לבמת "רוקדים עם כוכבים" בחצי הגמר, שחר טבוך חוזר לשורשים ומבקש את ברכת הדרך מהרב שלו. "למרות שאני גיי, אתה נותן לי פה להרגיש בבית בצורה הכי טובה שיש"

רגע לפני חצי הגמר של "רוקדים עם כוכבים" בערוץ קשת 12, הזמר והשחקן שחר טבוך, ממשיך להפגין נוכחות בלתי נשכחת על המסך. טבוך, הומו מוצהר שמחובר עמוקות ליהדות ולאמונה בקדוש ברוך הוא, מוצא זמן לעצור ולהתחבר לשורשים הרוחניים שלו, עם ביקור מרגש אצל הרב שלו, הרב אבידן סנדרוסי.

צפו במפגש המרגש של שחר טבוך עם הרב שלו:

שחר טבוך מבקר את הרב שלו (באדיבות קשת 12)

במפגש המרגש, שחר טבוך פוגש את הרב שלו, הרב סנדרוסי, שמלווה אותו לאורך הדרך. השיחה ביניהם חושפת את הקשר המיוחד והפתוח ביניהם, המשלב אמונה, קבלה ואהבה ללא תנאי. "ברוך הבא. איך אתה מרגיש?" שואל הרב בחיוך. "ברוך השם. ישתבח שמו לעד. איזה כיף. אז הרב, אני עליתי לחצי גמר," משיב טבוך בהתרגשות. כשהרב שואל אם האמין שיגיע לשלב הזה, טבוך עונה: "בהרבה תפילות".

השיחה נוגעת גם במסע האישי של טבוך כאדם מאמין והומו מוצהר. "למרות שאני גיי, ועל פי ההלכה זה דבר שהוא לא מקובל, אתה נותן לי פה להרגיש בבית בצורה הכי טובה שיש," הוא אומר לרב. בתגובה, הרב סנדרוסי משתף בתפיסת עולמו: "קודם כל, בית כנסת וישיבה זה בית של השם, זה לא בית שלי. אז ברור שאם ילד של בורא עולם רוצה לבוא, מי אני שאני אעצור אותו?"

הוא מוסיף: "וכללית, אני אוהב את כל עם ישראל. לא משנה מה הוא. אני מרגיש בתור רב שהתפקיד שלי זה כשבן אדם רוצה לעשות משהו, אני אעזור לו במה שהוא רוצה לעשות".

"זה עניין שלו ושל בורא עולם"

הרב ממשיך ומסביר: "זה שאני לא כופה אותו, זה לא אומר שזה מותר מה שהוא עושה, אבל זה לא התפקיד שלי. זה עניין שלו ובורא עולם". הוא מסיים במילים חמות: "כולך לב כמו שאומרים. הרי לא יודע אם יש בן אדם שהכיר אותך ולא אוהב אותך. אז ברור שאני אמשיך לאהוב אותך תמיד, וממשיך להיות מאושר, ותצליח". טבוך, נרגש, מודה: "תודה הרב, אין עליך. אין כמוך בעולם. אמן".

הרגעים האלה ממחישים את היכולת של טבוך לשלב בין זהותו האישית לאמונתו החזקה, תוך שהוא זוכה לתמיכה וקבלה מהרב שלו. הביקור המרגש הזה מגיע ברגע מכריע בעונה, כשטבוך מתכונן להופעה בחצי הגמר של התוכנית שכבשה את לב הקהל. עם תפילות, אמונה וכישרון בלתי נלאה, שחר טבוך ממשיך לרקוד את דרכו קדימה.