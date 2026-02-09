הרוג רביעי בלבנון: צלף חיסל מחבל בעייתא א-שעב

צה"ל ממשיך את הפעילות בדרום לבנון. אחרי חטיפת בכיר אלג'מאעה אלאסאלמיה וחיסול בכפר יאנוח, צלף של צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בכפר עייתא א-שעב הסמוןך לגבול עם ישראל

יום של פעילות מוגברות של צה"ל בדרום לבנון.

פעיל חיזבאללה, עבדאללה נאצר חוסל ככל הנראה בירי צליפה בכפר עייתא א-שעב בדרום לבנון, ממשך בסמיכות לגבול עם ישראל, כך מדווחים גורמים בלבנון.

זהו ההרוג הרביעי מאז הבוקר בדרום לבנון. מוקדם יותר היום, צה"ל תקף מהאוויר במרחב יאנוח, וחיסל את המחבל אחמד עלי סלאמי ששימש כאחראי ארטילריה בחיזבאללה.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "לאורך המלחמה, המחבל קידם מתווי ירי רבים לעבר כוחות צה"ל ומדינת ישראל, ובעת האחרונה המחבל פעל לשיקום מערך הארטילריה של ארגון הטרור מתוך אוכלוסייה אזרחית בלבנון". בתקיפה של סלאמי נהרגו גם בנו ונכדו ששהו קרוב למקום הפיצוץ. מוקדם יותר היום חטף צה"ל את מחמד עטוי, בכיר בארגון אלג'מאעה אלאסאלמיה בכפר אלהבריה, באזור הר דוב והובא לחקירה בישראל.

בהודעת דובר צה"ל נאמר: "בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה״ל פשטו במהלך הלילה (א'), על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.

המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה".