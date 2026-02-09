ישיבת הסדר חדשה תוקם בגבעת זאב: "סמל ומגדלור בציונות הדתית"

ראש המועצה יוסי אסרף הכריז יחד היום (שני) יחד עם ראשי ישיבת "כרם ביבנה", כי ישיבת ההסדר הראשונה בישראל תפתח שלוחה בגבעת זאב.

​כדי לאפשר את תחילת הלימודים באופן מיידי וללא עיכובים, הוקצה לישיבה בהנחיית ראש המועצה מתחם זמני, במקביל לקידום תוכניות למשכן הקבע.

יוסי אסרף והרב אהרון פרידמן צילום: ללא קרדיט

ישיבת כרם ביבנה, שנוסדה בשנת תשי"ד (1953), הייתה ישיבת ההסדר הראשונה. מהמועצה נמסר כי הישיבה הייתה הראשונה לשלב שירות צבאי עם לימוד תורה ברמה הגבוהה ביותר, וכי היא מהווה סמל ומגדלור בציונות הדתית. הגעתה ליישוב נועדה לספק לציבור הדתי לאומי בגבעת זאב עוגן תורני משמעותי ובית יוצר למנהיגות, ברוח חזונם של הרב קוק והרב מאיר ברלין

ראש המועצה: הציבור הדתי לאומי בגבעת זאב ראוי למוסדות החינוך והתורה הטובים ביותר

*ראש המועצה יוסי אסרף: "הציבור הדתי לאומי בגבעת זאב הוא ציבור ערכי ושורשי שראוי למוסדות החינוך והתורה הטובים ביותר. הבאתה של ישיבת כרם ביבנה, ספינת הדגל של עולם התורה הציוני, נועדה לייצר כתובת רוחנית מרכזית ובית חם עבור הציבור הדתי לאומי. ולצד זה אנו נעניק פתרונות מותאמים לציבור הדתי לאומי כך שתושב הנמנה עם קהילה זו יקבל את צרכיו".

הישיבה בגבעת זאב צילום: ללא קרדיט

*הרב אהרון פרידמן ראש ישיבת כרם ביבנה: החיבור עם ראש המועצה יוסי אסרף היה מיידי והוכיח לנו שיש כאן מנהיגות שרואה את התורה כמנוע צמיחה לקהילה. פנינו לא להסתגרות אלא להשתלבות מלאה בבתי הכנסת ובחיי הרוח ביישוב. האברכים והתלמידים שלנו מגיעים כדי להיות חלק בלתי נפרד ממשפחת גבעת זאב ולהוסיף לה רוח צעירה של עשייה ושמחה ודאגה לכלל המגזרים והקהילות."





במפגש השתתפו ראשי ישיבת כרם ביבנה, הצוות החינוכי, נציגי המועצה, נציגי ציבור ורבני הקהילות.