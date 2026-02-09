מהשולחן למסך: סרטי אוכל ומשפחה לשבוע המשפחה

מהשולחן למסך הגדול: סרטים על אוכל, שפים, משפחות וזהות בפרויקט שבוע המשפחה בסינמטק תל אביב – טעמים, רגשות ומפגשים אנושיים מ-17 עד 27 בפברואר

בשבוע המשפחה מציג הסינמטק תל אביב מבחר סרטים מרגשים ומצחיקים שסובבים סביב אוכל ומשפחה – מהמטבח הביתי ועד מסעדות יוקרה, דרך זהות, מסורת והתמודדות עם שינויים. בין הסרטים: התיקון, הטעם של עדן, תבלינים ושקרים, הילדה השמאלית, ברביקיו וחופשה משפחתית.

אוכל ומשפחה הולכים יחד כבר הרבה לפני שהקולנוע התחיל לצלם אותם. סביב שולחן האוכל נפגשים געגוע וזיכרון, אהבה וכעס, מסורת והרגלים חדשים. לפעמים זו ארוחה חגיגית, לפעמים סיר על הכיריים או מטבח של מסעדה, אבל כמעט תמיד זה המקום שבו דברים צפים אל פני השטח.

הקולנוע, כמו המטבח, יודע להפוך רגע יומיומי למרחב שבו מתגלים יחסים, מתנגשות שאיפות, ונבחנות מחדש זהויות אישיות ומשפחתיות. דרמות אינטימיות וסיפורים שמתרחשים בין בית למטבח מקצועי, בין משפחות קרובות מדי למשפחות שמתפרקות ומנסות להיבנות מחדש. סרטים על שפים ועל בשלנים חובבים, על אוכל כמקור לנחמה ועל אוכל כזירה של מאבק, ועל מה שקורה כשאהבה, זהות ושאיפות נפגשות בצלחת אחת.

כולם משתמשים באוכל כדי לספר סיפור אנושי מאוד. כזה שקל להזדהות איתו, גם בלי לדעת לבשל. זו הזמנה לצפייה שמפעילה את החושים, מצחיקה לפעמים, נוגעת לפעמים, ותמיד מזכירה עד כמה קולנוע, כמו אוכל טוב, עובד הכי חזק כשהוא משותף.

פרויקט מיוחד בסינמטק תל אביב

פרויקט יפה של הסינמטק בתל אביב לשבוע המשפחה בשבוע הבא (17–27.2) מביא את הסרטים ולצידם את הסיפורים.

בין הסרטים: