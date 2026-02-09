גנץ תוקף: "כשנתניהו רוצה הוא הסטייט - וכשלא זה דיפ סטייט"

גנץ תקף בחריפות את שכתוב הפרוטוקולים בישיבת הסיעה: "נתניהו פרסם כתב אישום נגד עצמו, הוא זה שהתעקש להשאיר חמאס מוחלש בשלטון". גנץ חשף רגעים מהעבר כרמטכ"ל, הזהיר מהזדמנות אסטרטגית שמתפספסת מול איראן והצהיר: "ועדת חקירה ממלכתית תקום – איתו או אחריו".

בפתח ישיבת הסיעה של כחול לבן היום (שני), תקף יו"ר המפלגה בני גנץ בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות פרסום הפרוטוקולים הצבאיים מהעשור האחרון. גנץ האשים את נתניהו בניסיון שכתוב של ההיסטוריה וטען כי המסמכים שפורסמו הם למעשה "כתב אישום חמור נגד נתניהו עצמו".

"הייתי שם כרמטכ"ל כשהצגתי את המשמעות לכיבוש רצועת עזה – והקבינט החליט שלא לכבוש", הצהיר גנץ. הוא הזכיר גם את המלצותיו לתקוף באיראן ולתפוס את ציר נצרים, הצעות שנדחו לדבריו על ידי הדרג המדיני. גנץ תקף את התנהלות רה"מ מול המערכת הצבאית: "אנחנו צופים בנתניהו והיפוכו – כשהוא רוצה הוא הסטייט, וכשלא נוח לו – זה דיפ סטייט".

לדבריו, נתניהו התעקש להשאיר את חמאס בשלטון ככוח מורתע לכאורה, ואף התעלם מאזהרות מפורשות על תוכניות התקפה של הארגון. גנץ חתם את התייחסותו לנושא בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שלדבריו "תקום איתו או אחריו".

במישור האסטרטגי, קרא גנץ לנצל את האירועים האזוריים כדי לנטרל את המשטר האיראני, ושלח מסר של תמיכה לחברה הערבית המפגינה נגד האלימות הגואה: "זהו מאבק של החברה הישראלית כולה".