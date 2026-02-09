במהלך פעילות לילית: הלוחמים עצרו מעל 20 מחבלים. צפו

כוחות צה"ל ושב"כ עצרו במהלך הלילה (שני) מעל 20 מחבלים ברחבי יהודה ושומרון. הכוחות עצרו מחבלים שעסקו בסחר וייצור אמצעי לחימה וכן מחבלים שניסו לפגוע בכוחות.
בפעילות מסוערבת של לוחמי יחידת הגדעונים בחטיבת שומרון, נעצר בהכוונת שב״כ מחבל שהיה מעורב ברכישה ובהחזקת אמצעי לחימה. כמו כן, המחבל תכנן לפגוע בכוחות צה״ל ובאזרחי מדינת ישראל. בנוסף למעצרו, כוחותינו עצרו ארבעה מבוקשים נוספים בחטיבה.
בפעילות בחטיבת מנשה, כוחות סיירת הנח״ל פעלו יחד עם לוחמי מג״ב ויחידת מצדה בכפר יעבד ועצרו בהכוונת שב״כ שבעה מחבלים שעסקו בייצור מטענים ובסחר באמצעי לחימה.
במספר פעילויות נוספות ברחבי הגזרה, כוחות צה"ל עצרו תשעה מחבלים, בהם שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחותינו. מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון".
