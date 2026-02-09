"אני גומר אותך": גבר בן 40 תקף באלימות עובד ציבור

מחומר החקירה עולה כי החשוד בתקיפה הגיע לבניין העירייה וביקש להיפגש עם עובד ציבור במקום. עם הגעת הקורבן למשרדו, נכנס הנאשם אחריו למשרד וסגר את הדלת. לאחר מכן תקף אותו באלימות קשה והוא נאלץ להתפנות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים

תקיפה מזעזעת של עובד עירייה בקרית שמונה: בתחילת החודש אדם כבן 40 נעצר בחשד שתקף עובד בבניין של העירייה.

מחומר החקירה עולה כי החשוד הגיע לבניין העירייה וביקש להיפגש עם הקורבן, עובד ציבור במקום. עם הגעת הקורבן למשרדו, נכנס הנאשם אחריו למשרד וסגר את הדלת.

העובד, שחש אי נוחות מהתנהלותו של החשוד, מיהר לפתוח את הדלת וקרא לעזרה, והחשוד בתקיפה שב וסגר את דלת המשרד, ודרש מהקורבן הבהרות בנוגע לדברים שנאמרו לו על בנו הקטין. העובד השיב כי כבר נתן לו מענה בנושא בעבר.

בתגובה, הוא החל לצעוק עליו הטיח את ידו בשולחן, קם מהכיסא שלו והתקרב אליו, אחז בחולצתו ואיים עליו "היום אני גומר אותך" לאחר מכן תקף אותו באלימות, בעוד הקורבן מנסה להימלט וקורא לעזרה.

כאשר ניסה עובד העירייה לצאת מהמשרד, דחף אותו הנאשם לעבר הקיר וחסם את דרכו והמשיך לתקוף אותו, עד שנפל לרצפה. למשמע זעקות הכאב, הגיע אחד העובדים למקום והבחין בקורבן כשהוא שרוע על הרצפה, והנאשם עומד מעליו. כוחות רפואה הוזעקו למקום ופינו את הקורבן כשהוא סובל מחבלות ושבר למרכז הרפואי זיו בצפת.

החשוד נעצר על ידי המשטרה, תושב קריית שמונה בן 40 . מעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום, ובתום החקירה הגישה יחידת התביעות בקריית שמונה כתב אישום חמור נגדו, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים בגין עבירות של איומים, תקיפת עובד ציבור וגרימת חבלה חמורה.