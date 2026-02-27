ליגת האלופות: קרבות ענק כבר בשמינית הגמר | ההגרלה המלאה

קרבות ענק בשמינית גמר ליגת האלופות: ריאל מדריד תפגוש את מנצ'סטר סיטי, שחזור גמר אליפות העולם, ומה קיבלה ברצלונה? כל הפרטים

אחרי הפליאוף הדרמטי וסגירת כל העולות (היום שישי) התקיימה הגרלת ליגת האלופות. בהגרלה נקבע כי בפעם השישית בשבע השנים האחרונות, ריאל מדריד תפגוש את מנצ'סטר סיטי. צ'לסי ופ.ס.ז ישחזרו את גמר אליפות העולם והגרלות לא פשוטות לברצלונה וארסנל.

שמונה המדורגות (הראשונות בשלב הליגה) יארחו את המשחק השני, בעוד שמונה הלא מדורגות (העולות מהפליאוף) את המשחק הראשון.

המדורגות: ארסנל, באיירן מינכן, ליברפול, טוטנהאם, ברצלונה, צ'לסי, ספורטינג ליסבון ומנצ'סטר סיטי.

הלא מדורגות: ריאל מדריד, פ.ס.ז', ניוקאסל, אתלטיקו מדריד, אטאלנטה, באייר לברקוזן, גלאטסראיי ובודו/גלימט הנורבגית.

ההגרלה המלאה

מנצ'סטר סיטי- ריאל מדריד

צ'לסי- פ.ס.ז

ברצלונה- ניוקאסל

ליברפול- גלאטסראיי

טוטנהאם - אתלטיקו מדריד

באיירן מינכן- אטאלנטה

ארסנל- באייר לברקוזן

ספורטינג ליסבון- בודו גלימט

הביתיות בהמשך נקבעת לפי מקום הקבוצה בשלב הליגה כשהקבוצה שסיימה גבוה יותר תארח את המשחק השני. אם קבוצה ממקום נמוך מנצחת קבוצה ממקום גבוה היא "גונבת" לה את הדירוג.

הלו"ז המלא

שמינית גמר: 10/11 ו-17/18 במרץ 2026

רבע גמר: 7/8 באפריל ו-14/15 באפריל 2026

חצי גמר: 28/29 באפריל ו-5/6 במאי 2026

גמר: 30 במאי 2026 באצטדיון בבודפשט

