מטייל במדבר יהודה נפל משישה מטרים, כוחות חילוץ בדרכם

מטייל נפל היום (שישי) מגובה של כ6 מטרים במהלך גלישת סנפלינג בנחל תמרים בצפון מדבר יהודה. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ומפונה עם מסוק של ח"א וצוות 669 לבית החולים כשמצבו בינוני-קשה.

החילוץ במדבר יהודה | צילום: יחל"צ מגילות

עמית ודבורה וייס כונני הצלה ללא גבולות מד"א מגילות שהגיעו למקום מספרים: "הפצוע היה בעומק השטח ללא יכולת הגעה עם רכבים, יחד עם צוותי יחל"צ מגילות הלכנו רגלית והגענו לגבר כבן 44 שנפל מגובה של כ-6 מטר במהלך פעילות סנפלינג. הפצוע סבל מחבלת ראש וחבלות נוספות בגופו, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירות דימומים וחבישות והפצוע במסוק צה"ל לבית החולים בירושלים במצב בינוני."