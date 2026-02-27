היערכות שיא בישראל: תרחיש עלטה, אשפוז בחניונים וניתוק מהעולם

בזמן שבאוויר מרחף איום ממשי בעימות ישיר מול איראן ודיווחים על תקיפה אפשרית במועד לא ידוע, בפיקוד העורף שומרים כרגע על שתיקה – אך הציבור כבר מזמן לא מחכה לאישור רשמי כדי להיכנס לדריכות שיא. המדיניות החדשה, שאותה ניתן למסגר כשקט תעשייתי, אולי נועדה לשמור על סודיות מבצעית או למנוע פאניקה, אך בשטח נוצר מצב הפוך של מתח ודריכות.

רמת גן נערכת לניתוק מהעולם

על פי הפרסום בחדשות 12, ברשויות המקומיות הפיקו את לקחי העבר והפעם נערכים "בקול רם" לכל תרחיש שעלול להתממש. בעיריית רמת גן, למשל, לא לוקחים סיכונים והצטיידו במערכות הלוויין המתקדמות של "סטארלינק". המערכות כבר מאוחסנות וערוכות כדי להבטיח שהעיר לא תנותק מהעולם ומתקשורת רציפה, גם אם רשתות החשמל והאינטרנט הארציות ייפגעו כתוצאה ממתקפה נרחבת.

בתי החולים יורדים אל מתחת לאדמה

גם במערכת הבריאות מתבצעות פעולות הכנה שקטות אך משמעותיות. צוותים רפואיים מרעננים מלאי חירום, ובחלק מהמרכזים הרפואיים הגדולים כבר מכינים את עצמם למעבר מלא של הפעילות למתחמים תת-קרקעיים מוגנים.

גידי לשץ, מנכ"ל אסותא, הסביר את היקף ההיערכות בבית החולים ברמת החייל: "בעת הצורך, החניון של אסותא רמת החייל הופך להיות מתחם אשפוזי ל-200 מיטות אשפוז. בתוספת היכולות שלנו בבניין למעלה בקומות הממוגנות, אנחנו ניתן מענה טוב בעת הצורך".

שקט מתוח בפיקוד העורף

הניגוד שבין ההיערכות המסיבית בשטח לבין השקט של צה"ל ופיקוד העורף מייצר אי-ודאות רבה. בעוד שבתי החולים והעיריות נערכים לתרחישי עלטה ופגיעה בתשתיות קריטיות, נראה שהמדיניות הרשמית היא לשדר עסקים כרגיל – כל זאת כשהשעון לקראת עימות אפשרי מול טהרן ממשיך לתקתק.