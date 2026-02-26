במקביל למו"מ: אלו האפשרויות של טראמפ לתקיפה באיראן

בזמן שהשיחות בז'נבה נמשכות, ב"ניו יורק טיימס" דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ערך דיונים עם בכירי הפנטגון כדי לגבש אפשרויות שונות לתקיפה באיראן. לפי הדיווח, טראמפ מתלבט כעת בין 2 אופציות

במקביל להמשך שיחות המשא ומתן בז'נבה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ערך סדרה של דיונים עם בכירי הפנטגון, במטרה לגבש אפשרויות שונות לתקיפה צבאית באיראן. כך דווח הערב (חמישי) בעיתון ה"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, טראמפ מתלבט כעת בין שתי אפשרויות מרכזיות לתקיפה. האופציה המועדפת על טראמפ היא לבצע תקיפה ממוקדת שתפגע רק באתרי הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן, ותביא לנטרול מרכזי המחקר ומתקני העשרת האורניום האיראניים. עוד נטען כי טראמפ רואה בתקיפה המוגבלת כלי לחץ אפשרי שיוביל להשגת ויתורים מצד טהרן בשיחות.

עם זאת, הממשל מכין גם תשתית לתקיפה נרחבת יותר, אשר תכלול גם פגיעה במערכים לוגיסטיים וצבאיים נוספים, וכן בתשתיות לאומיות ונכסים אסטרטגיים בכל רחבי המדינה. זאת במידה והמו"מ לא יצליח והמהלך המצומצם יותר לא יוביל לשינוי במדיניות האיראנית.

עוד דווח כי במהלך ההתייעצויות הביטחוניות עלתה גם אפשרות להחריף את הצעדים ולכלול בתקיפה הנרחבת גם ניסיון להפיל את משטר האייתוללות ולחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. גורמים בוושינגטון הבהירו לעיתון כי רשימת המטרות מוכנה, והכוחות בבסיסים השונים נמצאים בכוננות גבוהה לקראת פקודה אפשרית.