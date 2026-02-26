מחברת "כשהגלים מתחזקים": "האמונה בבורא עולם מלווה אותי בכל דבר"

אחרי שהפכה לתופעה בקרב אלפי קוראות, הספר "כשהגלים מתחזקים" מגיע למסך. בראיון מיוחד לסרוגים, הסופרת שרון צוהר מדברת על ההייפ סביב הסדרה, הליהוקים - והאמונה בבורא עולם שמובילה אותה

הסופרת שרון צוהר, מהשמות הבולטים בספרות הרומנטית הישראלית בשנים האחרונות, עושה צעד נוסף ומשמעותי בקריירה שלה: סדרת הספרים המצליחה שכתבה, "כשהגלים מתחזקים", עוברת עיבוד למסך והופכת לסדרת מיקרו-דרמה חדשה, וכבר עכשיו מעוררת הייפ גדול במיוחד. קהל הקוראות הנאמן, שליווה את הסדרה לאורך השנים, ממתין בקוצר רוח לראות את הדמויות האהובות מקבלות חיים על המסך, והציפיות מהעיבוד גבוהות.

בפרמיירה החגיגית, צוהר סיפרה על ההתרגשות מהמעבר מהדף למסך, על הקשר העמוק שלה לדמויות - וגם על החזרה בתשובה והאמונה שמלווה אותה לאורך הדרך.

ראיון עם הסופרת שרון צוהר לסרוגים

סדרת הספרים שהפכה לתופעה

סדרת הספרים "כשהגלים מתחזקים" הפכה עם השנים לאחת מסדרות הספרים הפופולריות ביותר בקרב קהל צעיר, במיוחד בקרב נערות ונשים צעירות. הספרים, שמשלבים דרמה, רומנטיקה ועולם צבאי, יצרו קהל קוראות גדול ונאמן - מה שהפך את העיבוד למסך למהלך מתבקש.

העלילה עוקבת אחר קצין ביחידת קומנדו ימית, המתמודד עם החלטה דרמטית: שילוב לראשונה של חיילת במסלול ההכשרה היוקרתי. המהלך מטלטל את המערכת, מצית מתחים ומציב את הדמויות בפני אתגרים מקצועיים ואישיים - לצד סיפור אנושי עמוק על אהבה, זהות והתמודדות.

בין השחקנים המשתתפים בסדרה ניתן למצוא את מישל פרו, ידין גלמן, מר סרוסי, גל כהן ושחקנים נוספים.

"זה היה חלום הרבה שנים"

בראיון בפרמיירה, צוהר סיפרה כי הדרך להפיכת הספר לסדרה לא הייתה מובנת מאליה.

"זה היה חלום הרבה שנים", היא אמרה. "קיבלתי הרבה פניות ופסלתי את כולן, כי רציתי שזה יהיה הכי קרוב שאפשר לספר. עד שהגיעה ההצעה מסטודיו ענני - הם הבינו את הקהל שלי ואת הסיפור, והבטיחו לשמור על רוח המקור".

לדבריה, הבחירה לעבד דווקא את "כשהגלים מתחזקים" לא הייתה מקרית: "הספר הזה הוא מהמצליחים ביותר, ובתקופת המלחמה הוא קיבל בוסט חדש של קוראות וקהל שנחשף אליו. הוא מדבר להרבה אנשים".

כשהגלים מתחזקים צילום: פיני סילוק

האתגר הגדול: לתת פנים לדמויות

אחת הסוגיות המרכזיות בעיבוד ספר למסך היא הפער בין הדמיון האישי של הקוראים לבין המציאות הטלוויזיונית. צוהר מודעת לכך היטב.

"כשכתבתי, לא דמיינתי שחקנים", היא הסבירה. "כל קוראת מדמיינת אחרת, וזה חלק מהקסם של הספר. לקחת את הדמויות ולתת להן פנים - זו משימה לא פשוטה. אבל כשראיתי את השחקנים על הסט, הרגשתי שזה עובד".

למרות הביקורות שעלו מצד חלק מהקהל, בעיקר סביב הליהוקים של מישל פרו וידין גלמן לתפקידים הראשיים, צוהר נשארת אופטימית. "אני בטוחה שהקהל יתלהב. ואני גם אשמח לשמוע מה הם יחשבו", אמרה.

"אני אוהבת את כל הדמויות"

צוהר הודתה כי קשה לה לבחור דמות אהובה במיוחד מתוך הסדרה שיצרה. "אני אוהבת את כולן", אמרה. "כשאני כותבת, אני נקשרת לדמויות מאוד. ואז צריך לעבור תהליך של פרידה כדי להמשיך לספר הבא".

גם החיבור לצוות השחקנים היה עבורה משמעותי במיוחד: "זה קאסט מדהים, מחויב מאוד לפרויקט. נוצר בינינו חיבור מיוחד. אני מרגישה שהכול הסתדר בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים".

כשהגלים מתחזקים צילום: דרור סיתהכל

האמונה שמלווה את הדרך

מעבר להצלחה המקצועית, צוהר מדגישה את המקום המרכזי של האמונה בחייה: "אמונה בבורא עולם מלווה אותי בכל דבר", אמרה. "אני חוזרת בתשובה, באתי ממשפחה חילונית לגמרי - אבל זו האמת בעיניי. האמונה מנהלת אותי בכל החלטה".

סופרת מצליחה, ועכשיו גם סדרה

שרון צוהר היא מחברת סדרות ספרים מצליחות רבות, בהן: "כשהגלים מתחזקים", "חמש אצבעות על היעד", "להתאהב ולהישאר בחיים", ו-"מקום לגור בו", כולן זכו להצלחה רבה וקהל קוראות רחב.

כעת, עם המעבר למסך, נראה שהסיפור שלה, ושל הדמויות שיצרה, מקבל חיים חדשים. עבור הקוראות שליוו את הסדרה לאורך השנים, מדובר ברגע מרגש במיוחד: לראות את העולם שדמיינו, הופך למציאות.