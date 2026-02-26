נחתם הסכם לפינוי 11 בסיסי צה"ל במרכז. יאפשר בניית אלפי יח"ד

הסכם היסטורי: משרד הביטחון, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל חתמו על הסכם 'שוה"ם 4' לפינוי והעתקת 11 מחנות צה"ל נוספים ממרכזי הערים ואזורי הביקוש במרכז הארץ, שיביאו לבניית כ-19 אלף יחידות דיור. בין הבסיסים שיפונו: המכללות בגלילות, מחנה 80, והמש"א בתל השומר

בטקס שנערך היום (חמישי) נחתם הסכם "שוה״ם 4" לפינוי והעתקת 11 מחנות צה"ל הממוקמים באזורי ביקוש. זאת כחלק מהמאמץ הלאומי שמקודם בשנים האחרונות להוצאת מחנות צה"ל מאזורי הביקוש לאזורים בעדיפות לאומית לטובת פיתוח אזרחי וכלכלי. על ההסכם חתמו מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, מ״מ מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, עידן מועלם, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מהרן פרוזנפר וסגן החשבת הכללית, איתן פלבני.

המחנות שיפונו ויועתקו במסגרת ההסכם: בסיס המכללות הצבאיות בגלילות, שיועתק לירושלים; ⁠בסיסי המש״א (מרכזי השיקום והאחזקה של צה״ל) - בצריפין, תל השומר וחיפה; בסיס הטירונים ״דותן״ (מחנה 80); חלק ממפקדת פיקוד העורף במחנה רחבעם; ⁠בסיס הציוד ׳טירה׳ בטירת הכרמל; יתרת מחנה צריפין הכוללת ארבעה מחנות: מחנה של אגף התקשוב, המרכז הרפואי האזורי, מפקדת מערך מגל ובית הספר לפיקוד, יחידה של חיל האוויר.

השטח הכולל של המחנות שיועתקו משתרע על כ-2,300 דונמים, והוא צפוי לשמש להקמתן של כ-19,000 יחידות למגורים, כמיליון מ״ר שטחי תעסוקה ומסחר וכ-1,000 חדרי מלון.

כמו כן, סוכם כי משרד הביטחון וצה״ל יקימו מנהלת משותפת שתקדם תהליך לבחינת היתכנות להעתקת מחנה הקריה מתל אביב.

המהלך צפוי להתפרס על פני עשור באופן הדרגתי ולצד תועלתו לציבור ולביטחון, הוא צפוי גם לשפר משמעותית את תנאי המשרתים במחנות החדשים בדגש על הקצה המבצעי הלוחם בבא״ח גבעתי ובא״ח נח״ל, שיקלטו חלק מהבסיסים שיתפנו.

את גיבוש ההסכם הובילו המשנה למנכ״ל משרד הביטחון, קובי בליטשטיין, יחידת מתוו״ה באגף אמון, החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל בשיתוף פעולה עם מחלקת תשתית ופריסה באגף התכנון בצה״ל ויחד עם אגף התכנון, אגף ההנדסה והבינוי, אגף התקציבים ואגף הכספים במשרד הביטחון.

שר הביטחון, ישראל כ״ץ: "במקביל להסכם ההיסטורי נתחיל גם בבחינת העברת בסיס הקריה שיועתק מכאן. המהלך היום הינו אסטרטגי שמחבר בין ביטחון לחוסן לאומי, שמחזק את צה"ל ומשרתיו - ואת מדינת ישראל כולה".

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ: "ההסכם מאפשר לקדם תכנון מתקדם של שכונות חדשות בסטנדרט גבוה, בדגש על תשתיות תחבורה, מוסדות ציבור ושטחים ירוקים שיביאו לצמיחה מאוזנת".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "זוהי הזדמנות של פעם בדור להקים תשתיות מודרניות וטכנולוגיות, שיחזקו אופן דרמטי את מוכנות צה"ל לאתגרי הענק המתהווים ויאפשרו ללוחמי צה"ל לשרת ולהתאמן במתקנים הראויים להם. אנחנו לא עוצרים ב-11 המחנות הללו. היעד הבא שלנו הוא הקריה בת"א. כולנו מבינים שמערכת הביטחון צריכה לצאת ממרכז ת"א. ההסכם שנחתם היום כולל גם הקמת מנהלת משותפת למשרד הביטחון ולצה"ל, שתפעל לקידום המהלך".