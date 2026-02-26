הרב אמנון בזק: "הפסיקה של הרב טאו והרב אבינר - מצערת מאוד"

"קביעתם של 'רבני הקו' שיש להחרים את הבחינות לרבנות בגלל הכרעת בג"צ לאפשר גם לנשים להיבחן, מצערת מאוד", כך כתב היום הרב אמנון בזק, מרבני ישיבת 'הר עציון'. בדבריו התייחס הרב בזק לפסיקתם של הרב שלמה אבינר והרב צבי טאו, אשר קראו לציבור הגברים שלא לגשת לבחינות הרבנות הראשית לישראל בעקבות פתיחתן לנשים.

הכרה מקצועית ולא סמיכה לרבנות

הרב בזק ביקש להבהיר בראשית דבריו כי בג"ץ לא קבע שנשים יקבלו סמיכה לרבנות, אלא רק את הזכות לגשת למבחנים ולקבל הכרה מקצועית וכלכלית המקבילה לתואר אקדמי. לדבריו, עצם ההתייחסות ללימוד תורה של נשים וליכולתן לקבל הכרה להוראת הלכה כאל פריצת דרך חמורה המצדיקה צעדים קיצוניים היא תמוהה. הוא הדגיש כי גישה זו אינה עולה בקנה אחד עם המקורות או עם המציאות של עולם התורה המתחדש והמופלא של נשים בדורות האחרונים.

הוא הזכיר כי פוסקים רבים לא ראו כל בעיה בכך שנשים תהיינה מורות הוראה. ספר החינוך, למשל, קבע כי איסור הוראה בשכרות נוהג גם באישה חכמה הראויה להורות, ומכאן שהדבר אפשרי. בעלי התוספות הסבירו כי דבורה הנביאה לימדה את העם דינים, ובעקבותיהם פסק החיד"א כי אישה חכמה יכולה להורות הוראה. הרב בזק ציין כי זו הייתה גם עמדתם של הרבנים הראשיים הציוניים בעבר, בהם הרב הרצוג, הרב ניסים והרב בקשי דורון, שראו בחיוב נשים המרביצות תורה וכותבות פסקים.

התפתחות עולם התורה הנשי

במישור העקרוני, ציין הרב בזק כי כשם שעולם ההשכלה נפתח בפני נשים, כך קרה גם בעולם התורה. הוא תמה האם ייתכן לעודד מצב שבו נשים מכהנות במשרות בכירות ברפואה, כלכלה ומדיניות, ודווקא בתחום התורה יוגבלו צעדיהן ורמת הידע שלהן תישאר חלשה יותר. לדבריו, נשים יראות שמים רבות זכו להגיע לרמה תורנית גבוהה וליכולת השפעה עצומה על אהבת התורה וקירוב למצוות, וטבעי שירצו לקבל הכרה על ידיעותיהן.

לסיום, קרא הרב בזק למקד את המאמצים בבעיות החינוכיות המורכבות של המחויבות להלכה בקרב הציבור הדתי, במקום "לקדש מלחמה" על נשים השואפות לגדול בתורה. הוא חתם בקביעה כי תמיכה במניעת זכות זו מנשים היא גזרה נגד עולם התורה, שמעשיר את העולם באהבת תורה ויראת שמים.