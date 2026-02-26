איראן מאיימת בפיצוץ השיחות: "ארה"ב מציבה דרישות קיצוניות"

רגע אחרי תחילת סבב השיחות השני בז'נבה, מקורות איראנים דחו את הדרישות האמריקניות להסכם הגרעין וטענו כי "וושינגטון חזרה להציב דרישות קיצוניות במטרה לחבל במו״מ. טהראן הבהירה שלא תוותר על שימוש בגרעין למטרות אזרחיות"

בדרך לפיצוץ? דקות ספורות אחרי תחילת סבב השיחות השני של היום (חמישי) בז'נבה, "מקורות איראנים" טענו לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי הם דוחים את הדרישות האמריקניות על התנאים להסכם הגרעין. לטענתם, ארה"ב מציבה דרישות מוגזמות במטרה לפוצץ את המשא ומתן.

"וושינגטון חזרה להציב דרישות קיצוניות במטרה לחבל במו״מ" טענו הגורמים. "ההתנהלות האמריקנית משקפת חוסר רצינות בשיחות. טהראן הבהירה שלא תוותר על שימוש בגרעין למטרות אזרחיות".

כאמור, מוקדם יותר היום דווח בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי גורמים בכירים בבית הלבן, יודעי דבר בקשר לדיונים וההחלטות המתגבשות בקשר לאיראן, סיכמו יחד עם הנשיא על תנאי סף מינימום לעסקה עם איראן, שבלעדיהם 'יפתחו שערי הגהנום'.