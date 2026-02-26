איראן מאיימת בפיצוץ השיחות: "ארה"ב מציבה דרישות קיצוניות"

בדרך לפיצוץ? דקות ספורות אחרי תחילת סבב השיחות השני של היום (חמישי) בז'נבה, "מקורות איראנים" טענו לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי הם דוחים את הדרישות האמריקניות על התנאים להסכם הגרעין. לטענתם, ארה"ב מציבה דרישות מוגזמות במטרה לפוצץ את המשא ומתן.
"וושינגטון חזרה להציב דרישות קיצוניות במטרה לחבל במו״מ" טענו הגורמים. "ההתנהלות האמריקנית משקפת חוסר רצינות בשיחות. טהראן הבהירה שלא תוותר על שימוש בגרעין למטרות אזרחיות".
כאמור, מוקדם יותר היום דווח בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי גורמים בכירים בבית הלבן, יודעי דבר בקשר לדיונים וההחלטות המתגבשות בקשר לאיראן, סיכמו יחד עם הנשיא על תנאי סף מינימום לעסקה עם איראן, שבלעדיהם 'יפתחו שערי הגהנום'.
לפי הדיווח, טראמפ דורש מאיראן לפרק לאלתר את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן. בנוסף לכך, יהיה עליהם להעביר את מאגרי האורניום המועשר בו הם מחזיקים לידי ארה"ב. תנאים אלה קובעים גם איסור העשרה נצחי בשטחי המדינה, למעט אפשרות מינורית להעשרה במסגרת הכנת תרופות סרטן וטיפולי קרינה נוספים. בתמורה לצעדים אלה צפויה איראן לזכות בהקלה מצומצמת מאוד במשטר הסנקציות המוטל עליה, ולא הרבה מעבר, כאשר נראה שמירב ההישגים האיראנים בהסכם יהיו במסגרת לחמוק מתקיפה אמריקאית. עם זאת, גורם איראני בכיר דחה את התנאים האמריקנים זמן קצר לאחר מכן. "אנחנו שוללים לחלוטין את הדרישה לפירוק מתקני הגרעין, את מסירת מאגרי האורניום ואת עקרון אפס העשרה לנצח" אמר הבכיר בראיון לרשת אל ג'זירה. לטענתו, "ההצעה שלנו כוללת הפחתת מלאי האורניום לרמות העשרה נמוכות תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכן הקפאה זמנית של ההעשרה לתקופה מוגדרת". עוד טען כי ההצעה האיראנית בשיחות "מתמקדת בבסיסה על הסרת הסנקציות והרגעה של החששות של ארה"ב. היא כוללת צעדים טכניים ופרקטיים, לצד נתונים שיוכיחו להם שאיראן לא מעוניינת בנשק גרעיני".
לפי הדיווח, טראמפ דורש מאיראן לפרק לאלתר את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן. בנוסף לכך, יהיה עליהם להעביר את מאגרי האורניום המועשר בו הם מחזיקים לידי ארה"ב. תנאים אלה קובעים גם איסור העשרה נצחי בשטחי המדינה, למעט אפשרות מינורית להעשרה במסגרת הכנת תרופות סרטן וטיפולי קרינה נוספים.
בתמורה לצעדים אלה צפויה איראן לזכות בהקלה מצומצמת מאוד במשטר הסנקציות המוטל עליה, ולא הרבה מעבר, כאשר נראה שמירב ההישגים האיראנים בהסכם יהיו במסגרת לחמוק מתקיפה אמריקאית.
עם זאת, גורם איראני בכיר דחה את התנאים האמריקנים זמן קצר לאחר מכן. "אנחנו שוללים לחלוטין את הדרישה לפירוק מתקני הגרעין, את מסירת מאגרי האורניום ואת עקרון אפס העשרה לנצח" אמר הבכיר בראיון לרשת אל ג'זירה. לטענתו, "ההצעה שלנו כוללת הפחתת מלאי האורניום לרמות העשרה נמוכות תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכן הקפאה זמנית של ההעשרה לתקופה מוגדרת".
עוד טען כי ההצעה האיראנית בשיחות "מתמקדת בבסיסה על הסרת הסנקציות והרגעה של החששות של ארה"ב. היא כוללת צעדים טכניים ופרקטיים, לצד נתונים שיוכיחו להם שאיראן לא מעוניינת בנשק גרעיני".
תגובות