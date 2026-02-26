פאולה רוזנברג על לוסי אהריש: "טעיתי"

מגישת הטלויזיה ואשת התקשורת לשעבר, פאולה רוזנברג, שעזבה את ישראל לפני כשנתיים עם בעלה ועם ילדיהם, מתייחסת לסערה סביב לוסי אהריש

מגישת הטלויזיה ואשת התקשורת לשעבר, פאולה רוזנברג, שעזבה את ישראל לפני כשנתיים עם בעלה ועם ילדיהם, מתייחסת לסערה סביב לוסי אהריש, וטוענת כי זו הייתה אחת הסיבות להחלטה שלה לעזוב את הארץ.

רוזנברג כתבה בחשבונה ברשת פייסבוק: "היו כל מיני סיבות לכך שהחלטנו לא לגור בישראל כרגע, אחת מהן היתה שאמרתי לליאון שאני מפחדת, שככל שהמאבק בדיקטטורה יימשך, הם יפעלו ביתר שאת נגד המתנגדות והמתנגדים ואפילו יגיעו אליהם/אלינו הביתה, והם יתחילו עם העיתונאיות והעיתונאים, בדיוק כמו שהיה בארגנטינה, בהונגריה, בפולין. אמרתי לליאון שאני לא מסוגלת לחשוב שאני מסכנת ככה את הבנות שלי, אם זה יגיע לכך חלילה".

רוזנברג המשיכה: "למרות שאמרתי את זה, רציתי לקוות שזה תסריט שיש לו סיכוי מזערי להתממש. טעיתי. לא פחות מהפחד שמעורר ההמון המתלהם והאלים, מפחידים אותי הפחדנים שמתבצרים בנוחות שלהם ולא מושיטים יד. מי ששותק ולא מביע התנגדות הוא שותף מלא. זה לא יעצור אצל לוסי וצחי".

"המקרה של לוסי זה לא מקרה פרטי בלבד. מי שלא מבין את זה פשוט עוצם עיניים", כתבה.