בעומאן מודיעים: הסתיימו השיחות להיום, "יש התקדמות משמעותית"

שר החוץ של עומאן אישר כי שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן הסתיימו להיום - כשנרשמה "התקדמות משמעותית. דיונים ברמה הטכנית יתקיימו בשבוע הבא בווינה"

אחרי 2 סבבים ומספר שעות של דיונים, שר החוץ על עומאן, בדר אלבוסעידי, אישר כי שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן הסתיימו להיום (חמישי) - עם התקדמות משמעותית במגעים. עוד אישר כי דיונים טכניים נוספים יתקיימו בשבוע הבא באוסטריה.

"אנחנו סיימנו את היום עם התקדמות משמעותית במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן" אמר אלבוסעידי. "נחדש את המשא ומתן בקרוב לאחר התייעצות בבירות השונות. דיונים ברמה הטכנית יתקיימו בשבוע הבא בווינה. אני מודה לכל אלו שהשקיעו מאמץ - המשלחות, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והמארחים בממשלת שוויץ".