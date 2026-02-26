סקר מנדטים: בן גביר מזנק ל-10 מנדטים

סקר מנדטים שמתפרסם הערב (חמישי) בחדשות 12, ונערך על ידי מנו גבע ממכון ״מדגם״, מציג עלייה של מפלגת עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, כאשר הם מקבלים 10 מנדטים.

על פי הסקר, מפלגת הליכוד מקבלת 26 מנדטים, ואילו מפלגתו של נפתלי בנט עומדת על 21 מנדטים. מפלגות “הדמוקרטים” ו״ישר!״ של גדי אייזנקוט זוכות ל-11 מנדטים כל אחת.

ש”ס מקבלת 9, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 8 מנדטים. יש עתיד ויהדות התורה מקבלות 7 מנדטים כל אחת.

על פי הסקר, מפלגת רע״מ זוכה ל-6 מנדטים וחד״ש-תע״ל עם 4 מנדטים בלבד. מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' (2.6%), כחול לבן של בני גנץ ו״המילואימניקים״ של יועז הנדל עם 1.9% לצד בל״ד (1.6%).

בחלוקה לגושים, הקואליציה הנוכחית מקבלת 52 מנדטים וגוש האופוזיציה עם 58 מנדטים.

בשאלה להתאמה לתפקיד ראש הממשלה: ראש הממשלה בנימין נתניהו יציב על 40%, במאבק מול נפתלי בנט שמקבל 36%. בקרב מצביעי האופוזיציה, 42% מעדיפים שנפתלי בנט יוביל את הגוש, ולאחריו גדי איזנקוט עם 19%. ליברמן מקבל 14%, ראש האופוזיציה לפיד עם 10% ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מקבל 7% בלבד.