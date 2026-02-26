היועמ"שית אישרה: נתניהו יעיד בפרשת הבילד

היועמ"שית אישרה למשטרה לזמן את רה"מ נתניהו לעדות בפרשת הדלפת המסמכים ה"בילד" ובפרשת הפגישה הלילית. נתניהו יעומת עם מסרוני יועציו כדי לברר מה ידע על ההדלפה

היועצת המשפטית לממשלה אישרה למשטרה לזמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו למסירת עדות. העדות לא תעסוק רק בפרשת הפגישה הלילית כפי שהיה ידוע תחילה, אלא תורחב ותכלול גם את פרשת הדלפת המסמכים (הבילד) כך נחשף בחדשות 13.



מדובר בפעם הראשונה שבה נתניהו יידרש למסור את גרסתו המלאה לגבי מידת מעורבותו, ובעיקר לגבי השאלה מה ידע על אירועי ההדלפה.

התפתחות זו מגיעה על רקע התקדמות ההליכים המשפטיים בפרשת המסמכים. עד כה כבר הוגשו כתבי אישום נגד הדובר אלי פלדשטיין ונגד הנגד ארי רוזנפלד. בנוסף, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, יונתן אוריך, צפוי לעמוד לשימוע, כאשר ההערכה במערכת אכיפת החוק היא שיוגש גם נגדו כתב אישום.

מטרת חוקרי המשטרה והפרקליטות היא לברר במדויק את רמת המודעות של נתניהו להשתלשלות האירועים. במהלך מסירת העדות, החוקרים מתכננים לעמת את ראש הממשלה עם הגרסה שמסר פלדשטיין בחקירותיו. כמו כן, נתניהו צפוי להיות מעומת עם התכתבויות של יונתן אוריך שנשלחו לאחר ההדלפה, ובהן נכתבו מסרים המעידים לכאורה על שביעות רצונו של ראש הממשלה מהמהלך.

במקביל לכך, התקיים דיון בבית משפט השלום שעסק בהארכת התנאים המגבילים של ראש הסגל, צחי ברוורמן. במהלך הדיון, נשיא בית המשפט, השופט מזרחי, הנחה את המשטרה לעדכן את בית המשפט עד ליום ראשון הקרוב במועד המדויק שבו יזומן ראש הממשלה לעדות. הנחיה זו מחייבת את חוקרי המשטרה לתאם את מועד העדות מול לשכת נתניהו באופן מיידי, כאשר ההערכה הרווחת היא שהעדות תצא לפועל כבר בימים הקרובים.