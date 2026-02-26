גיא פלג התעורר: "אסור שדבר כזה יקרה"

עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, התייחס בפתח תכניתו ברדיו 103FM לסערה סביב לוסי אהריש.

פלג התייחס למחאות מול כלי תקשורת ובתי עיתונאים, והשווה בין הפגנה מחוץ לאולפני חדשות לבין הגעה לבית פרטי של עיתונאית. בדבריו הדגיש את ההבדל בין מחאה לגיטימית במרחב ציבורי לבין פגיעה במרחב הפרטי של אנשי תקשורת ובני משפחותיהם, והבהיר כי לשיטתו אין סימטריה בין המקרים.

הוא הוסיף: "אין סימטריה ואין דימיון בין הפגנה לגיטימית מול חדשות 12, הפגנה שגלשה למרבה הצער לעצירה של עיתונאי בכיר ביותר. נעצר לכמה דקות, אסור שיקרה, אבל עצירה של כמה דקות. בשער שבו יש מאבטחים, ולפעמים גם שוטרים".

"אין דמיון בין זה לבין הגעה לביתה הפרטי של עיתונאית. אין סימטריה. אין כאן שום דמיון. אסור היה לעכב גם את עמית סג'ל. אבל מה בין זה לבין הגעה של כמה פעמים לבית פרטי שמתגוררת בו עיתונאית ובעלה והילד הקטן שלהם?".

מותר שמחאה ציבורית תגרום לאי נוחות לסדר הציבורי, אבל אסור שהפגיעה תהיה על אדם ספציפי בודד, שהוא לא נבחר ציבור".