בנט מגיב לדברי זיני: השתיקה של נתניהו מתדלקת את הקונספירציה

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לדבריו של ראש השב"כ דוד זיני על כך שלא הייתה בגידה מבפנים בשבעה באוקטובר, ולא פספס הזדמנות לעקוץ את ראש הממשלה נתניהו.

לדברי בנט ברשת X: "אמירה חשובה ומתבקשת של ראש השב״כ. ידע כל אזרח ישראלי שהיה כשל נורא, אך לא היתה בגידה מבפנים. כל מי שממשיך להפיץ את עלילות הדם נגד צה״ל והשב״כ פוגע בכוונה תחילה בביטחון ישראל. השתיקה המבישה של נתניהו ושריו מתדלקת את תיאוריות הבגידה המכוערות שקורעות את עם ישראל מבפנים".

השתיקה המבישה של נתניהו ושריו מתדלקת את תיאוריות הבגידה המכוערות שקורעות את עם ישראל מבפנים. pic.twitter.com/npJUgkfrz2 — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) February 26, 2026

גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מברך את ראש השב״כ דוד זיני על הצהרתו הנחרצת על כך שלא היתה שום ״בגידה מבפנים״ ב-7 באוקטובר. אולי עכשיו אפשר לשים מאחורינו את הקונספירציה הנוראה הזו, שהרעילה כל כך הרבה אנשים, בעיקר צעירים".