חיל האוויר תוקף כעת תשתיות כוח רדואן בבעלבכ

צה"ל תקף תשתיות של יחידת "כוח רדואן" של חיזבאללה במרחב בעלבכ שבלבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. בצבא ציינו כי התקיפה בוצעה במסגרת הפעילות נגד התבססות הארגון וניסיונותיו לפגוע בישראל.

מרחב בעלבכ נחשב לעורף לוגיסטי ולמעוז אסטרטגי מרכזי של ארגון הטרור חיזבאללה. האזור משמש באופן מסורתי לקיום מחנות אימונים, להכשרת מחבלים ולבניית כוחם, וכן לאחסון משמעותי של אמצעי לחימה וטילים.



בתחילת שבוע שעבר כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר מחבל הפועל בשירות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר תלוסה שבדרום המדינה





ה"ל מדגישים כי הכוחות ערוכים ודרוכים לכל תרחיש, וממשיכים לעקוב מקרוב אחר פעילות הטרור מעבר לגבול במטרה להבטיח את ביטחון תושבי הצפון והאזור כולו.